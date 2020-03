L’Iran a achevé la mise en place d’un hôpital de campagne pour 2.000 lits, sur le lieu même de la foire internationale de Téhéran, afin de soigner les malades du nouveau coronavirus. (Photo à droite)

Selon un dernier bilan, livré ce jeudi 26 mars par le porte-parole du ministère de la Santé, Kianoush Jahanpour, l’Iran a enregistré 157 décès supplémentaires liés à l’épidémie, portant le bilan officiel à 2.234 morts.

Le nombre de nouveaux cas confirmés est de 2.389, faisant grimper le chiffre total à 29.406 cas d’infections recensés, a ajouté ce porte-parole, lors de son point de presse quotidien par visio-conférence, selon l’AFP.

Le mercredi, le ministère de la santé avait refusé l’aide de l’organisation Médecin sans frontière, en vue d’un hôpital de campagne de 48 lits, assurant disposer de 10.000 lits dans les hôpitaux pour les c as contaminés et 10.000 autres pour les convalescences.

Les médias iraniens avaient rendu compte qu’un homme d’affaires iranien possédant un grand supermarché en Iran l’a transformé en hôpital de campagne pour 3.000 lits. (Photo à gauche)