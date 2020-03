« Le secteur du tourisme à travers le monde a subi de graves impacts en raison des mesures de restriction prises en prévention de la propagation de la Covid-19 », a déclaré à Khaleej Online Ayad Jaafari, expert des questions économiques.

« Les impacts de la propagation du coronavirus dans les pays riverains du golfe Persique sont très visibles notamment aux Émirats arabes unis dont le tourisme est un secteur clé de l’économie et qui a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 45 milliards de dollars », a indiqué Ayad Jaafari.

Il a par ailleurs ajouté que « les revenus liés au secteur du tourisme notamment le tourisme religieux comme le Hajj et l’Omra en Arabie saoudite sont estimés à 71 milliards de dollars ou un peu moins. L’arrêt des activités du secteur touristique a également eu un impact considérable sur l’économie saoudienne », a-t-il en ajouté.

« Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite comptent successivement 3 et 21 millions d’habitants. Si on fait, sur la base de ces rapports, une comparaison entre le secteur du tourisme de ces deux pays, celui des Émirats arabes unis a réalisé un chiffre d’affaires 4.5 fois supérieur à celui de l’Arabie saoudite par habitant », a-t-il poursuivi.

« Le secteur du tourisme dans les autres pays du golfe Persique n’est pas aussi rentable : par exemple les revenus touristiques du Sultanat d’Oman sont de 2/5% et à Bahreïn de 7% du PIB », a précisé cet expert en questions économiques.

« Il faut également préciser que la chute du prix du pétrole dans les pays riverains du golfe Persique, notamment en Arabie saoudite, a largement impacté leur économie », a souligné Ayad Jaafari.

Source: Avec PressTV