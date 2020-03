Le président syrien Bachar al-Assad et le prince héritier d’Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed al-Nahyane ont eu vendredi un entretien téléphonique, a rapporté l’agence officielle syrienne Sana, une première depuis le début du conflit en Syrie en 2011.

Citant la présidence syrienne, Sana a fait état d’un «entretien téléphonique entre le président Assad et le prince héritier d’Abou Dhabi (…) axé sur les conséquences de la propagation du nouveau coronavirus (…)» durant lequel le responsable émirati a assuré M. Assad de «l’appui des Emirats arabes unis au peuple syrien durant ces circonstances exceptionnelles».

Il a déclaré: « La Syrie ne restera pas seule dans ces circonstances critiques ».

Pour sa part, le président Bachar Al-Assad a salué l’initiative de Mohammed bin Zayed, valorisant la position des Émirats arabes unis à la lumière de ce que la région et le monde sont témoins de ce défi émergent, et a affirmé son accueil à cette coopération dans cette circonstance et a salué cette initiative avec toutes ses significations nobles.