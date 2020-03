Le quotidien américain « New York Times » a révélé que le Pentagone a publié la semaine dernière une directive pour préparer « une campagne de destruction totale des alliés de l’Iran en Irak ».

« Le coup d’envoi à ce plan a été donné par Trump, lors d’une réunion à la Maison Blanche le 19 mars », poursuit le journal US.

Et d’ajouter : « L’offensive contre les Brigades du Hezbollah irakien comprend une réponse agressive contre toutes forces militaires iraniennes qui pourraient interférer ».

Or, « un haut dirigeant américain en Irak a averti qu’une telle campagne pourrait être sanglante et ses résultats contre-productifs », a fait savoir le NYT.

Citant des responsables américains, le New York Times indique que « le chef du Pentagone, Mark Esper, est derrière la planification de cette nouvelle campagne militaire en Irak ».

Les brigades du Hezbollah irakien ont révélé plus tôt qu’elles possédaient « des informations » selon lesquelles les États-Unis appuyés par un appareil de sécurité irakien, avaient mené des actions suspectes en Irak. Le Hezbollah a dans ce contexte appelé ses combattants « à s’apprêter à affronter le plan malveillant de l’ennemi américain ». Et de prévenir : « Toute partie irakienne, qui participera à ce complot, sera traitée comme un ennemi, et sa trahison ne sera point pardonnée ».

Coup d’Etat

Le jeudi 26 mars, le député irakien Mohammed al-Baldawi, a également fait part de l’existence de preuves établissant que les Etats-Unis avaient l’intention de mener un coup d’État en Irak par le biais de Daech.

« Washington envisage de réveiller les cellules dormantes de Daech dans les provinces de Salaheddine, de Ninive et de Diyali en vue de mener un coup d’État en Irak », a ajouté al-Baldawi, cité par PressTV.

« L’administration Trump fait pression sur Bagdad pour qu’il lâche les prisonniers daechistes invoquant le risque de contamination au coronavirus », a-t-il indiqué.

À ce sujet, les tribus de la province de Dhi Qar dans le sud de l’Irak ont organisé un rassemblement protestataire pour mettre en garde contre un coup d’État ou toute ingérence politique en Irak.

« Tout acte stupide de la part des États-Unis entraînerait une confrontation illimitée avec ce pays et tous ses protecteurs en Irak », a averti Baldawi.

Les brigades du Hezbollah irakien ont annoncé jeudi 26 mars dans un communiqué la tenue d’exercices militaires dans la région de Jurf al-Sakhr au sud-ouest de Bagdad pour se préparer à toute situation d’urgence.

Baptisées « La chasse aux corbeaux », ces manœuvres ont été effectués par des milliers de combattants du Hezbollah irakien dans le cadre d’un exercice tactique au cours duquel des armes sophistiquées étaient utilisées. Ils ont mené une bataille dans les forêts et une formation à la guerre urbaine.