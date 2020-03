L’unité balistique et celle de drones au sein de l’armée yéménite et d’Ansarullah ont mené leur plus grande opération dans les profondeurs de l’Arabie saoudite depuis le début de son agression militaire contre le Yémen en 2015.

« En application de la promesse du chef de la révolution (Sayed al-Houthi) et à l’occasion de l’inauguration de la sixième année de résistance et en réponse à l’escalade de la coalition d’agression aérienne (saoudienne) au cours des derniers jours, nos forces armées ont mené la plus grande opération militaire au début de cette sixième année, ciblant la profondeur de l’ennemi saoudien », a déclaré, dimanche 29 mars, le porte-parole des forces yéménites, le général Yehya Sarii.

Et de préciser : « L’opération conjointe menée par l’unité balistique a lancé plusieurs missiles Zolfaqar appuyée par plusieurs drones de types Sammad ont visé des cibles sensibles dans la capitale de l’ennemi saoudien Ryad ».

Et d’ajouter : « un grand nombre de missiles Badr et de drones kamikazes de types Qassef 2k ont également ciblé un nombre de sites économiques et militaires à Jizane, Najrane et Asir ».

M.Sarii a également promis « le régime saoudien de s’attendre à de nouvelles opérations douloureuses s’il poursuit son agression et son blocus contre le Yémen ».

Et de conclure: « les détails de cette opération militaire héroïque seront révélés dans les prochains jours ».

Source: Traduit à partir d'AlMasirah