Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, na ocasião do inicio do mês do Chaabane, na tela da televisão Al-Manar, Sábado, 28 de março, às 20h30min.

O secretário-geral do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, falou da luta contra a corona vírus no Líbano e em todo o mundo, referindo-se ao « provável advento de um novo sistema global ».

Em discurso transmitido neste sábado, 28 de março, pelo canal Al Manar, o Líder do Hezbollah pediu ao mundo que convocasse a Arábia Saudita a parar a guerra contra o Iêmen, por razões humanitárias. Nesse contexto, ele congratulou-se com a iniciativa do líder do movimento iemenita Ansarullah de trocar soldados sauditas por prisioneiros da resistência palestina na Arábia.

Aqui estão os principais pontos de seu discurso:

Primeiro, gostaria de felicitar os muçulmanos pelo advento do mês abençoado do Chaabane, que é o prelúdio do mês sagrado do Ramadã. Este é o mês do Profeta Mohamed(as) durante o qual comemoramos os aniversários de seus descendentes e ícones de Karbala: Imam Hussein, Zein El-Abidine e Al Abbas Ben Ali, e no dia 15 comemoramos o aniversário do Imã Al Mahdi(S).

Gostaria também de aproveitar este oportunidade para felicitar os aleijados e feridos de guerra pelo sacrifício deles nos dias que se seguiram ao aniversário do Al Abbas Ben Ali (Abu AL-Fadol).

No que diz respeito à questão da luta contra o corona vírus no Líbano, gostaria de abordar vários pontos.

O retorno seguro de expatriados libaneses

É o direito dos libaneses que vivem no exterior retornar ao seu país. Este assunto é indiscutível, é necessário garantir todas as condições que facilitem seus retornos em total segurança. É claro que alguns funcionários temem a adoção dessa iniciativa. Este é um desafio histórico para o governo garantir o repatriamento de libaneses que vivem fora. Isso será motivo de orgulho para o governo, se assumir suas responsabilidades nesse assunto, tomando certas medidas médicas para garantir um retorno rápido e seguro, uma vez que a disseminação do vírus ainda é limitada no Líbano.

Vários cidadãos libaneses reclamam da fraqueza dos regimes em certos países e temem por suas vidas. Vemos em alguns países, como nos Estados Unidos, uma corrida para comprar armas por medo do colapso social.

Segundo minhas informações, o governo tomou a iniciativa de repatriar todos aqueles que o desejam. Mas essa questão é maior do que as capacidades do governo, daí a necessidade de todos ajudarem com dinheiro, hotéis, estádios, hospitais.

Precisamos de solidariedade e cooperação sobre este assunto que será realizado, se Deus quiser.

Uma guerra mundial

O segundo ponto na luta contra a corona vírus, é útil sentir que fazemos parte de uma guerra mundial contra essa pandemia. Estamos observando as outras frentes e os outros países aonde eles chegaram diante dessa luta e onde estamos.

Quando vemos a confusão predominante em certas potências mundiais, vemos que a situação no Líbano até agora tem sido aceitável, e há cooperação de todos nessa luta. As medidas adotadas pelas autoridades envolvidas, como a mobilização geral, são frutíferas.

Além da deterioração da situação financeira que prevaleceu antes dessa crise, o novo governo teve a tarefa adicional de assumir suas responsabilidades na luta contra o corona vírus.

Mas essa avaliação positiva não deve nos levar à serenidade, ainda estamos no começo da luta. Enfrentamos um inimigo desconhecido (vírus) que os grandes especialistas ainda não decodificaram a sua natureza.

Durante as guerras militares, casas são destruídas, pessoas são deslocadas, mas nessa luta a situação é muito mais fácil. Precisamos apenas de sabedoria, sensibilidade, consciência e estar enclausurados em casa.

A contenção continua sendo o plano de controle essencial para superar essa crise com o menor prejuízo. Neste ponto, devemos nos comprometer a respeitar as medidas que serão reforçadas, pois a vida das pessoas estao em risco.

A crise pode durar vários meses, razão pela qual a solidariedade social com os pobres deve ser de longo prazo.

No que diz respeito à elevação de preços e ao monopólio de certos produtos por certos comerciantes devido à sua ganância desumana, os ministérios envolvidos devem fortalecer as medidas para evitar isso.

Devemos combater doenças e fome simultaneamente. Aqui, apelo aos comerciantes humanos e piedosos para intervir, nessas condições difíceis, para quebrar o monopólio dos outros.

Dinheiro apreendido pelos bancos

Os bancos são chamados a liberar dinheiro dos pequenos depositantes que apreenderam. É hora de encontrar uma solução para esse problema. Os bancos também devem permitir que as pessoas transferissem dinheiro para seus filhos que estudam no exterior.

Além disso, os proprietários desses bancos procuram se exibir fazendo doações de apenas US $ 6 milhões ao governo, como parte da luta contra o corona vírus. Mas em um casamento próprio, eles gastam dois milhões de dólares.

Dezenas de bilhões de dólares libaneses estão sendo apreendidos por esses bancos. Pelo menos, os bancos tem que libertar o dinheiro de pequenos depositantes e permitir que os pais transfiram o dinheiro para seus filhos. Com certeza os bancos podem fazer isso.

Conclamamos os bilionários libaneses a se comportarem de maneira humana em relação aos seus compatriotas. Não sabemos para onde o mundo está indo. É hora de doar.

Um novo sistema global

Temos que ficar atentos sobre os novos acontecimentos no mundo. Segundo os observadores, enfrentaríamos consequências sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. Estamos testemunhando o provável advento de um novo sistema global.

As discussões estão em pleno andamento nos níveis filosófico, religioso, cultural e nacional. As prioridades dos países mudariam. Não sabemos se a União Europeia permanecerá unida ou fragmentada, os Estados Unidos permanecerão unidos ou não, a ONU será útil ou não? Os poderosos militares permanecerão ou desaparecerão? Nossa geração está testemunhando uma experiência nunca vista em 100 anos. Nós fazemos parte deste mundo. Esses desenvolvimentos devem ser seguidos.

Devemos ficar atentos para aprender o que está acontecendo no mundo.

Vemos como o governo americano está confuso na administração desta crise. Com a civilização no auge, as maiores forças militares do mundo são incapazes de enfrentar um pequeno vírus desconhecido.

Países, empresas, multinacionais, universidades e escolas estão todos parados. Três bilhões de pessoas em todo o mundo foram presas em suas casas por um pequeno vírus invisível.

O homem é incapaz de lidar com esse vírus. Espero que os cientistas possam encontrar a vacina. Lições devem ser aprendidas. Retorno a Deus e as invocações continuam sendo a arma mais forte em tempos difíceis.

Pare a guerra contra o Iêmen

O último ponto a concluir aqui, no aniversário do quinto ano da resistência do povo iemenita à guerra da Arábia Saudita, eu reitero meu apelo aos líderes sauditas para que encerrem essa guerra injusta.

Por razões humanitárias, o mundo deve gritar e exortar a Arábia e seus aliados a parar esta guerra mortal.

Aproveito também a oportunidade para saudar a iniciativa do chefe de Ansarullah, Sayyed Abdel Malek AL-Houthi, de trocar os soldados sauditas capturados no Iêmen por detidos da resistência palestina na Arábia. Esta iniciativa demonstra a posição constante e humanitária dos iemenitas em favor da causa palestina.

Source: Al-Manar