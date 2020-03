Le Hezbollah a réiteré à l’occasion de la Journée de la Terre, jour de la résistance et de l’attachement à la libération totale de la Palestine de la mer au fleuve, son soutien permanent aux côtés du peuple palestinien et des factions de la résistance, louant les efforts des mouvements palestiniens en Palestine occupée et de la diaspora à défendre la terre palestinienne et restés attacher au droit de libérer chaque parcelle du territoire palestinien.

Le Hezbollah affirme que « malgré la brutalité des crimes israéliens commis contre le peuple palestinien, ils n’ont pas réussi à dissuader le peuple palestinien et ses factions de résistance de poursuivre sa lutte, déterminés plus que jamais à résister à l’occupation par tous les moyens disponibles ».

Le Hezbollah condamne fermement « les opérations d’expansion de l’occupation israélienne qui ne cesse de voler des terres aux palestiniens , profitant de la couverture américaine assurée par le Deal du siècle et de la conspiration de certains régimes arabes ».

Et de conclure : « l’occupation n’est pas légitime, le peuple palestinien et ses factions de résistance continueront sur la voie du jihad et lutteront jusqu’à la libération de la Palestine , peu importe le temps que cela demande car l’espoir en Dieu persiste et que la victoire est proche ».

Source: Al-Manar