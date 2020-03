Des missiles Patriot ont été déployés par les Etats-Unis en Irak, ont indiqué lundi à l’Agence France-Presse des responsables militaires irakien et américain. L’objectif de Washington est de protéger ses troupes qui ont été la cible en janvier de missiles balistiques iraniens.

Washington avait réclamé à Bagdad de le laisser déployer ces systèmes de défense antiaérienne après que des missiles tirés d’Iran ont fait une centaine de blessés en janvier sur la base aérienne irakienne d’Aïn al-Assad (ouest), où sont toujours postés des centaines de militaires américains.

Lundi, il n’était pas clair si Bagdad avait finalement donné son accord à ce déploiement. La semaine dernière, des responsables irakiens avaient affirmé à l’Agence France-Presse que les équipements américains avaient été acheminés sans l’accord initial de Bagdad, placé devant un fait accompli.

Des Patriot sont en cours d’assemblage à Aïn al-Assad depuis plus d’une semaine, ont indiqué lundi à l’Agence France-Presse des responsables militaires américain et irakien, qui ont requis l’anonymat. D’autres ont été amenés à Erbil, au Kurdistan, a ajouté le responsable américain. Deux autres batteries, composées de radars ultra-performants et de missiles d’interception capables de détruire un missile balistique en vol, sont au Koweït, voisin de l’Irak, en attente d’être transférées, a-t-il poursuivi.

Après avoir réduit les effectifs de la coalition et quitté cinq bases ces derniers jours, et en installant des Patriot, le commandement américain « peut désormais mieux protéger ses troupes, regroupées dans moins de bases, mieux sécurisées », indique un diplomate occidental à l’Agence France-Presse.

Lundi, le Premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi a dénoncé dans un communiqué « des survols non autorisés de bases irakiennes » où sont postés policiers, soldats et paramilitaires pro-Iran de la coalition du Hachd al-Chaabi désormais intégrée à l’Etat. Il n’a pas mentionné Washington mais des hauts gradés de la coalition ont indiqué à l’Agence France-Presse poursuivre des survols du territoire irakien sans en demander l’autorisation préalable aux autorités locales.

