Le Commandement de la défense aérienne de l’Amérique du Nord (NORAD) et le Commandement de l’Amérique du Nord (NORTHCOM) ont tenu une réunion ouverte sur Facebook mardi dernier, pour informer le public comment ils comptes isoler leurs principales équipes responsables de la sécurité intérieure dans un complexe de bunkers édifié dans les montagnes de Cheyenne dans le Colorado, a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Selon le site Zerohedge , le général des force de l’Air US, Terence O’Shaughnessy , qui commande les deux commandements, a affirmé que « le cadre clé a été transféré de la base aérienne de Peterson dans le Colorado au complexe souterrain de bunkers situé à 38 km sur le mont Cheyenne. L’installation est située à plus de 2000 pieds sous terre et peut survivre à une explosion nucléaire de 30 mégatonnes ».

Il a expliqué que « pour assurer notre capacité à défendre la patrie malgré cette épidémie, les équipes de contrôle et de surveillance dans ce complexe ont été divisées en plusieurs unités et ont commencé à opérer à partir de la station de Cheyenne , ce qui a conduit à la création d’une troisième équipe dans un autre endroit. »

« Nos professionnels dévoués dans la salle de surveillance et de contrôle ont quitté leurs maisons et ont fait leurs adieux à leurs familles et se sont coupés de tout le monde pour s’assurer qu’ils peuvent se tenir debout chaque jour pour défendre notre patrie », a ajouté O’Shaughnessy .

Selon lui, cette décision « n’est certainement pas la meilleure, mais elle est absolument nécessaire et appropriée compte tenu de la situation ».

Les deux commandements ont déjà utilisé environ 30% des installations du métro.

Il a avoué que sa principale préoccupation était: « Aurons-nous de l’espace à l’intérieur de la montagne pour tous ceux qui veulent s’y installer, cela dit, je ne suis pas libre de discuter de qui s’y installe. »

Si les employés de Cheyenne sont infectés par Corona, une troisième équipe de hauts responsables militaires travaillant dans un autre établissement peut prendre le commandement à distance.

Source: Traduit d'AlMayadeen