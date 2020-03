Le confinement du chef d’état-major de l’armée israélienne et commandant du Front intérieur, du chef de la Division des opérations ainsi que du ministre de la Sécurité ont provoqué des divergences d’opinion au sein du gouvernement israélien a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Les médias israéliens ont annoncé que le chef d’état-major de Tsahal, Aviv Kochavi,le commandant du Front intérieur Tamir Yadi et le chef de la division des opérations Aharon Halifa , ont été mis en quarantaine.

Il a été rapporté que Kochavi avait eu une discussion avec les dirigeants de l’unité de liaison des autorités locales du Front intérieur, il y a 10 jours, et il est devenu clair que l’un des dirigeants de la réserve était infecté par le coronavirus.

À la lumière de cela, et conformément aux directives du ministère de la Santé, le chef du personnel est entré en confinement dans son bureau jusqu’à vendredi.

Plus tôt dans la journée, le ministre de la Sécurité, Naftali Bennett, avait prévenu que si la situation se poursuivait en termes de suspension de toutes les activités professionnelles, » le nombre de suicides sera plus importants que celui des décédés à cause du Corona », notant qu’il existe « des divergences d’opinion au sein du gouvernement ».

Les médias israéliens ont averti qu' »environ 5 000 Israéliens s’inscrivent aux allocations de chômage toutes les heures après une augmentation des licenciements, et le taux de chômage pourrait dépasser les 30% ».

Il est à noter que « le directeur général du ministère israélien de la Santé a mis en garde contre une situation en Israël semblable à celel de l’Italie et de l’Espagne », parallèlement le premier ministre Benjamin Netanyahu a annonçé de nouvelles mesures pour arrêter la propagation du virus en raison du manque d’équipement médical, notamment toutes les entreprises et societés commerciales qui comprennent plus de 10 personnes doivent réduire de 70% le nombre d’employés ».

