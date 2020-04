Le média de guerre de l’armée yéménite et d’Ansarullah a diffusé une nouvelle vidéo sur l’opération ‘On les a vaincus’ qui a abouti à la libération totale de la province stratégique de Jawf (nord) des mercenaires de la coalition saoudienne.

Les images montrent la progression des combattants de l’armée et d’Ansarullah vers les positions et les bases des mercenaires via plusieurs axes, puis la saisie par les forces yéménites des équipements, des dépôts d’armes et des blindés des troupes ennemies.

Les mercenaires ont été en outre filmés en train de fuir à bord des véhicules, abandonnant derrière eux leurs morts et blessés. Des dizaines d’entre eux ont été capturés par l’armée et Ansarullah.

Quant aux habitants de cette province, ils ont accueilli avec joie les forces yéménites ayant libéré leurs régions du joug mercenaires de la coalition saoudienne.

Source: Traduit d'AlMasirah