La société de technologie médicale Medtronic a rendu publiques les spécifications de conception de son ventilateur dans le but d’augmenter sa fabrication pendant la pandémie de COVID-19.

Selon le site web de la télévision Fox9, cette société basée à Dublin, en Irlande, a fait cette annonce le lundi 31 mars. Elle devrait « permettre aux participants de toutes les industries d’évaluer les options de fabrication rapide de ventilateurs pour aider les médecins et les patients confrontés à la pandémie.

La société décrit le ventilateur comme étant «compact, léger et portable» et pouvaant être utilisé par les adultes et les enfants. Il peut être utilisé à la fois en milieu clinique et à domicile, selon Medtronic.

Les manuels, les documents sur les exigences de conception, les documents de fabrication et les schémas se trouvent sur Medtronic.com/openventilator.

Medtronic affirme que la décision d’ouvrir la conception du ventilateur Puritan Bennett 560 est conforme aux directives de la FDA.

Source: Médias