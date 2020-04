Les Etats-Unis, qui ont déjà rapatrié plus de 30.000 Américains depuis le début de la pandémie, ont lancé mercredi un avertissement à leurs ressortissants toujours à l’étranger: rentrez maintenant avant d’être submergés par le « tsunami » du coronavirus.

« Il n’existe aucune garantie que le département d’Etat soit en mesure de continuer à aider aux rapatriements » d’ici « quelques semaines », a prévenu Ian Brownlee, chargé de coordonner le retour des Américains, soulignant qu’il pourrait bientôt être impossible d’avoir recours à des vols commerciaux ou même d’affréter des avions privés.

« Si des citoyens américains veulent rentrer aux Etats-Unis, ils doivent prendre leurs dispositions maintenant », a-t-il martelé lors d’une conférence de presse téléphonique.

Urgence de la situation

Le diplomate a haussé le ton car, selon lui, de nombreuses personnes semblent temporiser sans prendre conscience de l’urgence de la situation, alors que les frontières se ferment les unes après les autres et que les compagnies aériennes suspendent leurs vols pour endiguer la propagation du virus du PCC.

Epoch Times fait référence au nouveau coronavirus causant la maladie du COVID-19 comme étant le virus du Parti communiste chinois (PCC), parce que la dissimulation et la mauvaise gestion du PCC ont permis au virus de se propager dans toute la Chine et de créer une pandémie mondiale.

« Si vous vous trouvez sur la plage quand la terre se met à trembler, vous ne restez pas là à attendre le tsunami, vous courez vous mettre à l’abri », a-t-il souligné. « Eh bien, dans ce cas, le tremblement de terre a déjà eu lieu, il est temps de se mettre à l’abri, et non pas d’espérer recevoir du secours plus tard! »

Selon Ian Brownlee, le département d’Etat américain a rapatrié plus de 31.000 Américains depuis le début de l’épidémie en Chine, depuis plus de 60 pays sur plus de 350 vols.

Il y a encore plus de 80 vols prévus ou en cours de préparation pour les jours à venir, a-t-il précisé. A ce stade, il reste quelque 24.000 personnes qui « ont indiqué qu’elles pourraient demander un rapatriement », a encore ajouté le diplomate.

Source: AFP