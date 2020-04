L’ambassade de Chine en Algérie dénonce les propos tenus par un expert sur France 24 concernant l’aide médicale apportée à l’Algérie contre le Covid-19, indique une note officielle. Elle précise que l’aide en question n’est qu’une réponse à celle fournie par Alger à Pékin pour lutter contre l’épidémie.

L’ambassade de Chine à Alger a vivement réagi aux déclarations tenues lundi 30 mars sur France 24 par le chercheur au Centre des affaires internationales de Barcelone (CIDOB), Francis Ghilès, concernant l’aide apportée à l’Algérie pour lutter contre l’épidémie du coronavirus, indique un communiqué de la représentation chinoise publié sur son compte Facebook. Le gouvernement algérien a également protesté auprès de l’ambassadeur de France à Alger contre ces propos, annonçant son intention d’attaquer le média en justice, indique une note du ministère algérien des Affaires étrangères dont Sputnik a eu une copie.

«L’ambassade de Chine en Algérie a remarqué qu’un certain Francis Ghilès, chercheur au Centre des relations internationales à Barcelone, avait tenu des propos mensongers, haineux, diffamatoires et pleins d’ignorance à l’égard de l’aide fournie à l’Algérie par une société chinoise et des efforts conjoints de la Chine et des pays amis comme l’Algérie dans leur lutte contre le Covid-19», informe le document. «Profondément choquée», l’ambassade condamne «fermement ces propos», ajoute la note.

La Chine renvoie l’ascenseur

L’Algérie va attaquer France 24 en justice pour des «propos haineux» et convoque l’ambassadeur de France

Par ailleurs, le communiqué souligne que «le gouvernement et le peuple chinois gardent toujours à cœur les aides précieuses des pays amis comme l’Algérie dans la lutte chinoise contre le Covid-19». «Et maintenant c’est au tour de la Chine de fournir des soutiens et aides, dans la mesure de ses possibilités, à l’Algérie et aux autres pays amis, pour faire face à cette pandémie», poursuit l’ambassade, qui précise que le lot déjà arrivé à Alger «n’est qu’une partie de l’aide médicale urgente que la Chine offrira à l’Algérie».

L’ambassade de Chine condamne par ailleurs «tous les complots visant à noircir l’aide chinoise et à saper la coopération entre la Chine et l’Algérie en semant la discorde entre les deux sont voués à l’échec». «Le gouvernement et le peuple chinois seront toujours aux côtés du gouvernement et du peuple algériens et continueront à fournir des soutiens et aides à l’Algérie afin de lutter ensemble contre la pandémie», conclut la note.

Alger contre-attaque

Le chef de la diplomatie algérienne Sabri Boukadoum a convoqué l’ambassadeur de France à Alger Xavier Driencourt pour lui faire part des «vives protestations» de son gouvernement contre les «propos mensongers, haineux et diffamatoires» tenus par Francis Ghilès, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères dont Sputnik a reçu une copie.

«Tout en demandant à l’ambassadeur de France en Algérie de porter ces protestations aux plus hautes autorités de son pays, le ministre des Affaires étrangères a déploré que cette chaîne persiste dans son dénigrement systématique de l’Algérie au moment où tous les efforts doivent converger vers la lutte contre la pandémie du Covid-19», souligne le document.

Dans le même sens, le ministère a annoncé que l’ambassade d’Algérie à Paris «a été instruite à l’effet d’intenter une action en justice contre cette chaîne de télévision et l’individu auteur des propos injurieux à l’égard de l’Algérie».

Source: Sputnik