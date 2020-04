Le chef du mouvement de résistance palestinienne Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, a affirmé que « les négociations concernant l’affaire des prisonniers ont cessé depuis le début de la crise politique en « Israël » mettant en garde « le ministre de la guerre israélienne en cas de deterioration de la situation sanitaire de la bande de Gaza à cause du Cov-19 ».

Et de poursuivre : « Nous avons assuré à tous les médiateurs qu’il n’était pas possible d’entamer des négociations sur un nouvel accord avant de libérer les rédacteurs de l’accord de Shalit, qui ont été de nouveau arrêtés » .

Il a souligné que « le Hamas peut faire une « concession partielle » sur la question de ses soldats capturés, en échange de « la libération par l’occupation des prisonniers âgés et malades en tant qu’initiative humanitaire à la lumière de la crise du virus Corona ».

Sinwar a menacé le ministre israélien de la Guerre Naftali Bennett, en disant: » Alors que nous avons besoin de machines respiratoires pour nos patients ou d’assurer de la nourriture pour notre peuple afin de lutter contre le coronavirus, nous sommes prêts à vous forcer à le faire, et vous constaterez que nous sommes capables, si Dieu le veut. »

Il a poursuivi: « Si nous constatons que les habitants de Corona dans la bande de Gaza sont incapables de respirer, nous couperons l’air à 6 millions de sionistes et nous prendrons ce dont nous avons besoin malgré vous », notant que « le chef des Brigades Al-Qassam, Muhammad Al-Dhaif, a donné des instructions aux soldats d’Al-Qassam pour affronter le virus Corona. »

Sinwar a souligné que « le Hamas n’oubliera pas les détenus », adressant « ses plus sincères condoléances aux familles du martyr Islam Dweikat, au détenu Ibrahim Hamid pour la mort de sa mère et aux familles de la militante Theresa Halasa et Abdullah Abu Samhadana ».

Le 21 mars, Gaza a annoncé que « deux rapatriés du Pakistan étaient infectés par le virus Corona », et a donné l’ordre pour fermer rapidement les restaurants et les cafés et suspendre les prières du vendredi jusqu’à nouvel ordre, afin d’éviter la propagation du virus et dans le but d’empêcher une catastrophe humanitaire plus grave que celle souffre la population de Gaza depuis des années de siège et d’agression israélienne.

Source: Traduit d'AlMayadeen