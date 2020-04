Les Américains seront confrontés aux réactions les plus sévères s’ils auront la moindre idée d’atteindre à la sécurité nationale de l’Iran, a mis en garde le chef d’état-major des forces armées iraniennes.

Lors d’une conférence de presse, le chef d’état-major iranien, le général de division Mohammad Baqeri, a déclaré le jeudi 2 avril que l’Iran surveillait de près les mouvements des forces américaines en Irak et dans la région.

« Ce qui se passe ces dernières semaines en Irak, c’est la réaction naturelle du peuple irakien et des forces de résistance en réponse à l’assassinat d’Abou Mahdi al-Mohandes et du général Qassem Soleimani, et n’a aucun lien avec l’Iran », a-t-il déclaré.

Le chef d’état-major des forces armées a indiqué que les Américains étaient bien conscients que les peuples de la région et les honorables Irakiens sont opposés à leur présence militaire dans leurs pays, et c’est une réaction naturelle.

Des informations sécuritaires ont annoncé lundi que les États-Unis avaient augmenté le nombre de leurs systèmes de défense antiaérienne Patriot autour des bases militaires en Irak où des troupes américaines sont déployées. Il a été aussi constaté des déplacements inhabituels parmi les quatre bases US présentes sur le territoire irakien, une démarche considérée par l’Iran et ses alliés comme une préparation de nature militaire.

Déclin de la puissance politique et militaire US

En réaction aux agissements des États-Unis en Irak, un haut conseiller militaire du Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a mis en garde mercredi Washington contre les conséquences des « actions provocatrices » en Irak.

« Nous conseillons aux politiciens et militaires américains d’assumer la responsabilité des conséquences de leurs actions provocatrices (en Irak) », a déclaré le général de division Yahya Rahim Safavi.

« Toute action américaine marquera un échec stratégique supplémentaire dans le bilan du président actuel », a-t-il averti.

L’ancien commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique a noté que l’ère du déclin de la puissance politique et militaire des États-Unis dans le monde et dans la région de l’Asie de l’Ouest était arrivée.

Le général de division Yahya Safavi a écrit dans son dernier tweet en réponse à la présence illégale continue de l’armée américaine en Irak que l’administration américaine devait respecter leurs obligations en vertu des traités et lois internationaux.

« Les Américains doivent accepter les conséquences de leur présence et de leur occupation illégales sur le sol irakien. La légitime défense du peuple irakien, du gouvernement et de l’armée contre les atrocités et les aventures américaines était inévitable », a ajouté le haut responsable militaire iranien.

Le Parlement irakien, a appelé lors d’un vote historique le 5 janvier au retrait des troupes américaines d’Irak, annonçant que leur maintien serait considéré comme une violation de la souveraineté irakienne.

Source: Avec PressTV