Le représentant permanent de l’Iran auprès des Nations Unies, Majid Takht Ravanchi, réagissant aux récentes allégations avancées par le Secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, contre les diplomates iraniens a écrit, le jeudi 2 avril, sur son compte twitter: « Les accusations portées par les responsables américains contre l’Iran n’ont pas de limites », rapporte le site iranien AlAlam.

Et d’ajouter: « Au moment où le monde se concentre sur la coopération face au Covid-19 et exige des États-Unis la fin de leur terrorisme économique; le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, continue sa campagne de désinformation, en proférant aujourd’hui des mensonges contre les diplomates iraniens ».

« Les mensonges que les responsables américains promeuvent contre l’Iran ne tromperont personne », a souligné le diplomate iranien.

Mike Pompeo, qualifié par son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif, secrétaire de la Haine, a récemment accusé des diplomates iraniens d’être impliqués dans une attaque terroriste en Turquie.

Secrétaire d’État ou secrétaire de la Haine

Dans le cadre de l’hystérie anti-iranienne de l’administration américaine, Mike Pompeo a pointé du doigt des diplomates iraniens les accusant d’être « derrière un meurtre en Turquie ». Il va ensuite plus loin jusqu’à présenter des diplomates iraniens comme étant impliqués dans les assassinats et des tentatives d’attentat à la bombe en Europe au cours des dernières années ! ».

« Même une pandémie n’empêchera pas Mike Pompeo de diffuser une propagande de troisième ordre », a récemment twitté M. Zarif sur son compte, rapporte le site News Front.

« On se demande s’il est secrétaire d’État ou secrétaire de la Haine », a ajouté le très haut diplomate iranien. .

, a insisté Pour M.Zarif, la politique US adoptée par l’administration US relève du bellicisme infâme: « le terrorisme économique; le massacre des innocents et l’entrave à la lutte mondiale contre le Covid-19 » .

Le Secrétaire d’Etat américain, avait récemment affirmé, que la Maison-Blanche va continuer sa politique de pression maximale contre l’Iran alors que les organisations internationales demandent la levée immédiate des sanctions inhumaines des États-Unis contre le peuple iranien en pleine lutte contre la propagation du Coronavirus.