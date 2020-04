Le candidat aux primaires démocrates Joe Biden a plaidé le jeudi 2 avril pour un assouplissement des sanctions américaines envers l’Iran et les pays touchés par la pandémie de coronavirus.

« Au milieu de cette pandémie mortelle qui ne respecte aucune frontière, les Etats-Unis devraient prendre des mesures pour offrir l’aide que nous pouvons aux nations les plus touchées par le virus — dont l’Iran », a déclaré dans un communiqué le rival de Donald Trump dans les prochaines élections présidentielles prévues le mois de novembre prochain.

« Le peuple iranien souffre énormément. Il n’est pas logique, lors d’une crise sanitaire mondiale, de doubler ces souffrances en empêchant l’acheminement de l’aide humanitaire nécessaire », a-t-il ajouté estimant que l’allègement des sanctions économiques sévères imposées par Trump à l’Iran dans le cadre d’une campagne de pression extrême contre ce pays va contribuer à sauver des vies.

Proposant la création d’un canal destiné aux banques et aux sociétés pour l’action avec l’Iran, il a appelé les autorités américaines à émettre des permis pour vendre à Téhéran de produits pharmaceutiques et du matériel médical, et à « publier de nouvelles directives sur les sanctions » afin de clarifier auprès des compagnies d’assurances, des banques ou encore des organisations internationales, la façon dont ils peuvent aider « sans avoir peur d’être sanctionnés ».

« Il existe déjà des exceptions humanitaires aux sanctions », a concédé M. Biden, mais « en pratique, la plupart des gouvernements et organisations ont trop peur de contrevenir aux sanctions américaines pour offrir leur aide ».

En échange, M. Biden a demandé à Téhéran de libérer les citoyens américains qu’il détient.

