Faute de pouvoir réaliser des avancées militaires, les forces de la coalition arabe dirigée par l’Arabie saoudite contre le Yémen s’en prennent aux civils. Elles ont commis trois massacres en trois jours successifs.

Samedi 4 avril, elles ont tué une famille entière dans la province frontalière de Saada, en bombardant un quartier résidentiel dans le district de Razeh. La famille était formée du père, de la mère enceinte et de deux enfants.

Le vendredi 3 avril, un père de famille a perdu trois de ses fils dans un raid dans le district al-Zaher. Ce jour même, les avions de la coalition saoudienne ont bombardé un troupeau dans la région al-Malahit du district même.

Le jeudi 2 avril ce sont 5 civils qui avaient péri dans un raid qui a visé leur voiture dans le district Ragwane, au nord de Ma’reb à l’est du Yémen.

Selon le site en ligne de la télévision yéménite al-Masirah, les avions de la coalition ont mené ces dernières heures une quinzaine de raids contre les districts de Hazem, al-Motoune, al-Khab, situés tous les trois dans le gouvernorat d’al-Jawf. Ce dernier a été libéré le mois passé par les forces conjointes de l’armée yéménite et d’Ansarullah.

Une source proche de ces dernières ont assuré pour la télévision libanaise al-Mayadeen TV que ces forces ont récupéré toutes les positions dans la région de Hilane, à l’est de Ma’reb. Elles avaient été conquises par les forces fidèles au président démissionnaire contesté Abed Rabbo Mansour Hadi, soutenu par la communauté internationale, à l’insu de la volonté du peuple yéménite.

Dans la province occidentale de Hodeïda, les forces de la coalition ont violé 70 fois le cessez-le-feu : 25 via le survol de drones d’espionnage dans la ville al-Jah et 43 via des tirs d’obus et de missiles, précise al-Massirah.

