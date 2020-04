Le député libanais et membre du bloc parlementaire du Hezbollah « Fidélité à la Résistance », Ibrahim al-Moussawi, a réagi à l’augmentation du nombre de cas de contamination au nouveau coronavirus aux États-Unis et au manque de matériel médical et de masques de protection.

« Durant ces 30 dernières années, Washington a déclenché 13 guerres en dépensant 14,2 billions de dollars pour détruire les autres pays et leurs nations», a tweeté al-Moussawi.

« Si les États-Unis consacraient seulement une petite partie de leurs dépenses à leur propre nation en construisant des infrastructures comme des hôpitaux et des matériels médicaux, aujourd’hui ils ne seraient pas dans l’incapacité à faire face à cette crise sanitaire. »

« Les États-Unis ont massacré et trahi des milliers de personnes dans le monde et maintenant ils font de même avec leur propre nation », a-t-il ajouté.

Les États-Unis font partie des pays les plus touchés par le Coronavirus. Quelques 336.000 infectés dont 10.000 décès ont été recensés dans ce pays.

Les États-Unis manquent des respirateurs artificiels, des masques de protection pour le personnel soignant ainsi que des sacs en plastique.

Source: Avec PressTV