Dans son discours où il a évoqué longuement la promesse divine que les déshérités et les justes hériteront de la terre, à l’occasion de la commémoration de la naissance de l’imam al-Mahdi, Sayed Hassan Nasrallah s’est arrêté sur la signification que peut porter la pandémie du nouveau coronavirus.

« Beaucoup de gens s’interrogent aujourd’hui, sur le coronavirus. C’est vrai qu’il y a toujours eu des épidémies qui ont ravagé l’humanité, mais cet évènement est unique en soi dans l’humanité. Aujourd’hui 4 milliards son confinés ou en quarantaine, des villes entières et des régions sont vides… Ceci ne s’est jamais passé dans l’histoire. Les perspectives sont encore inconnues », a-t-il affirmé.

Enumérant les différentes causes attribuées à cette pandémie, il a assuré qu’elle s’inscrit toutefois dans le cadre de cette promesse divine parce qu’elle annonce la fin d’un temps et la naissance d’un nouveau.

« L’humanité se doit d’atteindre, à travers ses expériences, ses endurances et ses souffrances, au fils des guerres et des épidémies qu’elle a connues, sans compter les famines et la pauvreté, elle doit se déclarer un jour fatiguée des systèmes régis par les hommes, et des solutions humaines pour se tourner vers Dieu », a-t-il expliqué.

Et de poursuivre : « même les plus grands défenseurs du système libéral sont en train de réviser leur idéologie. Regardez comment Kissinger parle de la naissance d’un nouveau monde, comment il est devenu modeste tout d’un coup, en réclamant la collaboration entre les hommes.

Selon sayed Nasrallah des évènements comme le coronavirus provoquent la chute des idéologies, des civilisations et des systèmes en place.

« La pensée capitaliste libérale se trouve face à un défi humanitaire et moral très grave… lorsqu’on propose en Grande Bretagne une solution pour le coronavirus basée sur la théorie du troupeau, en sacrifiant les personnes âgées, cela constitue une chute morale et civilisationnelles,… Lorsque comme en France des médecins proposent de faire des tests sur les Africains,…, et lorsque Trump est prêt à tout pour se procurer les matériels et les équipements pour son peuple exclusivement, au dépens des autres peuples,… tout ceci est le signe d’une chute culturelle et morale ».

Selon lui, l’humanité doit arriver à un stade où elle désespère des solutions humaines et voudrait revenir à Dieu, et à ses messagers et ses adeptes. Une alternative qui s’inscrit selon lui dans la promesse divine qui devrait s’incarner par le projet de l’Imam al-Mahdi (s)

Source: Al-Manar