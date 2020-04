La haute commission ministérielle pour la lutte contre les épidémies du gouvernement de Sanaa a accusé les Etats de la coalition arabe contre le Yémen de vouloir répandre avec préméditation le coronavirus dans leur pays.

Selon le site web de la chaine de télévision iranienne al-Alam, elle a révélé que ces dernières heures, l’aviation de la coalition a bombardé un centre médical de campagne pour la quarantaine contre le coronavirus. Il était situé dans une école à Affar, dans la province d’al-Bayda.

Cette aviation avait auparavant bombardé une zone proche d’un autre centre médical contre le coronavirus situé à Salif, dans la province de Hodeïda.

La haute commission a aussi révélé que l’Arabie saoudite a ces derniers jours entrepris l’expulsion des yéménites de son sol, en doublant les vols à destination du Yémen. Estimant que cette démarche fait partie des manœuvres saoudiennes pour propager cette épidémie dans le pays.

A noter qu’aucun cas de covid-19 n’a été détecté dans ce pays, l’un des plus pauvres de la planète, et qui est victime d’une guerre sans merci menée par l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et d’autres pays arabes, avec l’aide des pays occidentaux.

Le Yémen est en outre ravagé par une terrible épidémie de choléra. Depuis son début en 2015, plus de 2,3 millions de cas suspects ont été enregistrés, indique OXFAM, et 50 yéménites sont contaminés chaque heure. Alors que 17 millions n’ont pas accès à l’eau potable.

Source: Divers