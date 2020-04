Dans plusieurs régions des États-Unis, le Covid-19 tue de façon disproportionnée les Noirs, selon de multiples responsables qui réclament la publication de statistiques nationales afin de comprendre l’ampleur du phénomène, rapporte le site en ligne français 20minutes.

Les chiffres publiés qui sont alarmants : dans l’Illinois, les Noirs représentent 14 % de la population mais 42 % des décès de l’épidémie.

À Chicago, c’est 72 % des morts, alors qu’ils représentent moins d’un tiers des habitants

À Washington, 13 des 22 morts étaient Noirs.

« J’ai très peur de l’impact disproportionné que ce virus aura sur les Afro-Américains », a dit mardi la maire de la capitale américaine, Muriel Bowser, sur MSNBC.

En Caroline du Nord, 31 % des morts étaient Noirs, contre 22 % de la population.

En Louisiane, où se trouve La Nouvelle-Orléans, la disproportion est plus grande encore : 33% des habitants sont Noirs mais 70 % des morts l’étaient.

Selon 20 minutes, il est avéré que les quartiers pauvres et noirs ont moins de médecins et des hôpitaux de moindre qualité. Que les couvertures médicales des emplois de service sont inférieures à d’autres emplois mieux rémunérés. Un phénomène a aussi été documenté, dans lequel les patients noirs se voient prescrire moins d’examens et de consultations avec des spécialistes que les blancs.