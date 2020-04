Le porte-parole des forces yéménites (armée + Ansarullah), le général Yehya Sarii, a assuré le jeudi 9 avril que « les forces de la coalition saoudienne poursuivent leur agressions militaires sur différents fronts notamment ceux à la frontière », rapporte la chaine yéménite AlMasirah.

M.Sarii a précisé que « les forces de la coalition ont mené plus de 5 offensives sur les régions de Haradh, Majaza, Asir et Bokaa Najrane ». Et d’ajouter : « ces tentatives de progression vers les régions en question ont été appuyées par plus de 10 raids de l’aviation saoudienne ».

« Les forces yéménites ont repoussé, grâce à Dieu, toutes ces offensives causant des pertes considérables dans les rangs ennemis. Des dizaines d’entre eux ont été tués et blessés », a affirmé le général Sarii.

Et de conclure: « Les forces armées sont totalement prêtes à affronter toute escalade sur différents fronts et leurs offensives seront voués à l’échec ».

Cessez-le-feu

L’Arabie a annoncé un cessez-le-feu unilatéral de deux semaines à partir de jeudi 9 avril au Yémen, Ryad prétendant espérer que cette trêve permettra de lutter contre la maladie Covid-19.

Mais les forces yéménites y voit dans cette trêve une « manœuvre politique et médiatique » vu que la coalition a mené « des dizaines de frappes aériennes » quelques heures après l’entrée en vigueur officielle de la trêve.

L’annonce de la trêve a fait suite à une escalade des combats au Yémen, au cours de laquelle les forces yéménites (armée + Ansarullah) ont repris et délogé les mercenaires de la coalition de la province de Jawf et se sont approchés de la province pétrolifère de Maareb.

Débarquement US à Bab al-Mandeb ?

Sur un autre plan, une agence de presse yéménite citant des sources dignes de foi a fait part du débarquement des forces américains et britanniques au Yémen et d’un complot américano-britannique visant à prendre le contrôle du détroit de Bab el-Mandeb et du golfe d’Aden.

« Les forces américaines sont arrivées du côté droit de la localité de Ras al-Ara à al-Sabihah dans la province de Lahaj dans le sud du Yémen », a rapporté l’agence de presse ypagency.net ( Wekalat al-Sahafah al-Yaminiya), citée par PressTV.

Des forces britanniques sont entrées sur des bases dont celle de la Compagnie Oxen, située entre les deux districts d’al-Ariche et d’al-Alam dans la province d’Aden dans le sud du Yémen, tandis que d’autres ont été envoyées aux locaux de l’entreprise dans la région d’al-Arma dans la province de Chabwah, toujours dans le sud. D’autres forces britanniques ont débarqué dans le port d’al-Chahar dans la province de Hadramout dans l’est.

A en croire ces sources, il s’agirait d’un plan israélo-américano-britannique pour contrôler le détroit de Bab el-Mandeb, le golfe d’Aden, en plus des côtes sud du Yémen.