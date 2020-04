La présence de médecins et de chercheurs libanais au sein l’équipe du professeur Didier Raoult, fervent adepte de l’utilisation de la chloroquine dans le traitement du Covid-19, a soulevé l’euphorie des médias et sur les réseaux sociaux au Liban.

Lors de la visite du président français Emmanuel Macron le 9 avril à l’IHU Méditerranée Infection de Marseille, où ils particpent à l’étude sur les résultats de traitements administrés à 1.061 patients, il avait demandé aux membres de cette équipe venus à sa rencontre les pays d’où ils sont originaires. Plusieurs d’entre eux avaient répondu en liesse « du Liban ».

Selon certains médias, ce sont 14 libanais, des médecins et des chercheurs qui font partie de cette équipe.

Il s’agit de : Amanda Chamiyeh, Rania Francis, Gabriel Haddad, Rita Jaafar, Linda Abou Chakra, Rim Abdallah, Rita Zogheb, Ahmad Ibrahim. Ainsi que July Dergham, Wahiba Baydar, Rim Lwaza, Houssein Anani, Jamal Saad, perla Abou Atmeh, mohamad maatouk, et Roland Azouri.

Le Premier ministre libanais Hassane Diab les a contactés par visioconférence pour les saluer, a indiqué son bureau de presse.

« La véritable richesse du Liban réside dans cette jeune génération qui croit en l’avenir. J’espère que ces jeunes reviendront au Liban pour le construire de nouveau », leur a-t-il dit.

Il a conclu : « vous emplissez nos cœurs de fierté ».

L’équipe compte aussi des médecins et chercheurs originaires d’autres pays arabes : la Tunisie, l’Algérie… Et d’Afrique : le Mali, le Burkina Faso… En plus de médecins français.

Source: Divers