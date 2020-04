Les autorités québécoises ont lancé une enquête policière sur une résidence pour personnes âgées où 31 personnes sont décédées depuis le 13 mars, a annoncé samedi le Premier ministre québécois François Legault, en jugeant la situation « épouvantable ».

« Je trouve que ce n’est pas acceptable la façon dont on traite nos ainés au Québec », a lancé M. Legault, visiblement ému, en estimant qu’il y avait une « grosse négligence » de la part de cet établissement privé.

La résidence Herron qui se trouve à Dorval dans la banlieue de Montréal, compte 150 résidents. Sur les 31 décès, 5 au moins sont dus au coronavirus mais on ignore encore la cause des 26 autres, a précisé le Premier ministre.

Un premier résident de la maison Herron a été transporté dans un hôpital le 26 mars. Il y a été testé positif au coronavirus et est décédé. Trois jours plus tard les services de santé de l’ouest de Montréal se sont rendus à la résidence Herron. Ils y ont constaté de « graves problèmes » et qu’une « bonne partie du personnel avait abandonné le centre », a expliqué M. Legault en indiquant que les services de santé avaient alors envoyé du personnel pour s’occuper des résidents.

Selon le Premier ministre, il n’y a « pas eu de collaboration » de la part de la direction de l’établissement et ce n’est que vendredi soir que les services de santé ont pu avoir accès aux dossiers des résidents et ont découvert le nombre de décès intervenus dans la résidence.

M. Legault a annoncé que les quarante résidences privées non conventionnées pour personnes âgées existant au Québec feraient l’objet de vérifications.

« Je veux dire aux Québécois que c’est épouvantable ce qui est arrivé à la résidence Herron », a-t-il déclaré. « On va commencer par gérer la crise mais quand elle sera sous contrôle je veux qu’on revoie toutes nos façons de faire dans les résidences pour personnes âgées. On doit ça à nos ainés de les soigner avec dignité », a ajouté le Premier ministre.

M. Legault qui tient depuis le début de la crise un point de presse quotidien très suivi au Québec, avait prévu de prendre un jour de repos samedi.

C’était sans compter avec la découverte de la situation à la résidence Herron.

Il y avait samedi 12.292 cas de coronavirus recensés dans la province du Québec et 289 décès, 48 de plus que la veille.

Source: AFP