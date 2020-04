Depuis que l’Arabie saoudite a annoncé unilatéralement un cessez-le-feu au Yémen, les frappes de la coalition arabe qu’elle dirige sont plus fortes que jamais. Ainsi que ses tentatives d’avancée terrestre sur plusieurs fronts. Alors qu’il est question que ses dépôts d’armements ont été pillés par certaines de ses chefs militaires locaux.

Des dizaines de raids ce week-end

Le samedi 11 avril, 25 raids aériens ont été perpétrés en douze heures, dont 23 en trois heures contre les districts Majzar, et Madgal dans la province de Ma’reb, a rapporté le porte-parole des forces armées yéménites, qui comptent dans leurs rangs des unités de l’armée yéménite et des combattants volontaires des Comités populaires de l’organisation houthie d’Ansarullah.

Selon le général Yahia Sarii, ces raids couvraient une tentative d’avancée terrestre de leurs mercenaires dans cette zone qui fait l’objet de combats intenses. Sachant que les forces de Sanaa ont libéré depuis deux semaines la province d’Al-Jawf, et s’approchent de Ma’reb.

Ce jour même, ces forces ont brisé deux tentatives de la coalition dans les deux provinces de Ma’reb et al-Jawf. Une d’entre elles visaient une position de combattants à Khab et Chaaf dans cette dernière. « Les ennemis ont essuyé des pertes importantes en vie et en équipements militaires, sans réaliser aucune progression, a indiqué M. Sarii.

Selon lui, ce dimanche 12 avril, ont aussi été avortées trois autres tentatives d’avancée des forces de la coalition qui ont été déclenchées dans la nuit sur deux fronts, celui de Qaniat dans la province de Bayda, et celui de Sarwah dans la province de Ma’reb. 12 raids aériens ont escorté ces tentatives.

En outre, le général yéménite a fait état d’une importante bataille lancée par l’armée saoudienne et ses mercenaires en direction de la région Rachahat à al-Bkaa, située en face de la province saoudienne frontalière de Najrane. Elle a aussi été contrainte à battre en retraite, a-t-il affirmé sur sa page Twitter.

L’Arabie trompe le monde

« Une escalade aérienne et terrestre de la part de la coalition de l’offensive avec la poursuite de l’embargo. Le cessez-le-feu qu’elle a déclaré est destiné à tromper le monde », a tweeté ce dimanche Mohamad Abdel salam, le chef de la délégation nationale pour les négociations.

Et de poursuivre: « S’il y avait une réelle volonté pour la paix, le Conseil de sécurité aurait promuمgué une résolution franche pour faire cesser cette guerre absurde et suspendre cet embago injuste mais il s’est contenté d’un communiqué maigre qui

Riyad a annoncé le jeudi 9 avril un simulacre de cessez-le feu après qu’il a été réclamé par le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres. Ce dernier avait demandé une suspension des hostilités par crainte que le Coronavirus ne ravage ce pays, l’un des plus pauvres et qui fait l’objet de l’une des guerres les plus cruelles, avec le soutien des pays occidentaux à leur tête les Etats-Unis.

Les observateurs voient dans les déclarations saoudiennes un faux-semblant pour paraitre respecter les décisions onusiennes.

« Des dépôts d’armements pillés »

Al-Hassan Abkar

En outre, un important chef tribal du parti des Frères musulmans al-Islah, qui combat aux côté des forces de la Coalition arabe a accusé des chefs militaires de cette dernière de « haute trahison ».

Sur sa page Facebook, Al-Hassan Abkar a révélé détenir un document officiel adressé par un commandant de la Coalition à Ma’reb au ministre de la Défense du gouvernement de Abed Rabbo Mansour Hadi, dans lequel il accuse des personnes et des chefs militaires d’avoir pillé des armements, les accusant « de haute trahison aux règles militaires ».

Selon lui, les revers subis a al-Jawf « font craindre une perte de confiance ce qui est bien plus dangereux que les pertes humaines et matérielles ».

Lors de la libération de la ville de Naham par Ansarullah, la capitale de la province al-Jawf, Bakr avait déclaré avoir été informé que les dépôts d’armements avaient été pillés. Réclamant de poursuivre les auteurs de ces actes.

Sources: Al-Massirah; al-Mashhad al-Yemeni.