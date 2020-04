Téhéran a annoncé avoir récupéré du Luxembourg des fonds que «les Américains avaient confisqués»

Selon le président Hassan Rohani, Téhéran a obtenu le déblocage de 1,6 milliard de dollars qui avaient été gelés à la demande de Washington.

Ces dernières semaines, le président iranien a demandé à plusieurs reprises à l’administration américaine de libérer les avoirs iraniens et de suspendre l’embargo sur les médicaments et les équipements médicaux. Il s’est vu refuser un prêt de 5 milliards de dollars du Fonds monétaire international destiné à surmonter les défis que la pandémie du Covid-19 impose au pays qui fait partie de ceux qui sont les plus sévèrement touchés.

111 décès

Pour ce lundi 13 avril, 111 nouveaux décès ont été déplorés en 24 heures, haussant le bilan à 4.585. Alors que les cas contaminés ont atteint les 73.303 avec 1.617 supplémentaires.

Assurant que le guérisons ont atteint les 45.983, le porte-parole du ministère de la Santé Kianouche Jahanpour a indiqué que la tendance décroissante et régulière, constatée ces derniers jours pour les nouveaux cas de contamination, s’est poursuivie au cours des 24 dernières heures ».

Dans ce contexte, l’Iran semble avoir conçu son propre respirateur pour les patients atteint du covid-19.

Il a été fabriqué par l’École de génie électrique et informatique de l’Université de Téhéran, a précisé le site IEEE spectrum

Enquête sur le Covid-19

Il est question en outre que les scientifiques iraniens sont en train d’effectuer des recherches pour savoir si la propagation du coronavirus dans leur pays fait partie d’une guerre biologique.

Le président de la direction de la Santé générale des forces armées iraniennes le général Hassan Aragizadeh a assuré que son pays étudiait cette éventualité « à l’instar de nombreux pays ».

Pour parvenir à des conclusions, nous avons besoin de plus de temps et d’effort », a-t-il toutefois précisé à l’agence iranienne Meh news.

20% de leur salaire

En outre, les médias iraniens ont rapporté que des chefs du Corps des gardiens de la revolution iranienne vont accorder une part de leur salaire mensuel à des gens qui ont perdu leur emploi en raison de la propagation du coronavirus.

« Les commandants de l’état-major du CGRI ainsi que les commandants en poste dans les provinces ont participé à cet acte de générosité, jusqu’à la fin de cette crise sanitaire, en dédiant 20 % de leurs salaires mensuels aux gens qui ont perdu leur emploi en raison du confinement », a confié le général de brigade Ramazan Charif, porte-parole du CGRI.

