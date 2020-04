Le directeur du bureau des Médias des Hachd alChaabi , Muhannad al-Uqabi a affirmé sur la chaine satellitaire libanaise al-Mayadeen que « Washington ne cesse de subir d’importantes pertes après son attentat perpetré contre le commandant en chef de la brigade d’alQuds des Gardiens de la révolution islamique, Qassem Soleimani, et du chef adjoint des Hachd alChaabi, Abu Mahdi al-Muhandis » ajoutant que « les forces politiques irakiennes gèrent bien le dossier politique jusqu’à présent ».

Et de poursuivre : »Les forces américaines ont commencé à se retirer contre leur gré de plusieurs bases militaires en Irak, notamment dans le gouvernorat de Ninive, et sur le site qu’elles occupaient à la base aérienne de Qayyarah, au sud de Mossoul, et à la base militaire Habbaniyah , dans le gouvernorat d’Anbar, dont le dernier était le quartier général des conseillers des forces de la coalition internationale.

Et de conclure : « les forces américaines semblent avoir donné des instructions aux groupes terroristes pour exécuter des opérations sur la scène irakienne ».

