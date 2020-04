Le ministre iranien de l’Énergie , Reza Ardakanian a annoncé le lancement de 250 projets d’eau et d’électricité et des réseaux d’égouts sur une période qui s’étend jusqu’au 20 mars 2021, dont 9 grands barrages et 12 centrales hydroélectriques.

M. Reza Ardakanian a déclaré dans un communiqué que 9 grands barrages seront inaugurés et 9 autres barrages seront remplis d’eau, sans compter la création d’un réseau d’irrigation et de drainage de pour couvrir une superficie de 54000 hectares de terres agricoles.

Il a ajouté que « les programmes d’inauguration comprennent 9 usines de purification de l’eau et 11 usines de traitement des eaux usées, ainsi que l’alimentation en eau potable de 1400 villages soit une population de plus de 700 000 personnes.

Dans le domaine de l’électricité, le ministre de l’Énergie a confirmé que « 12 stations thermoélectriques assureront au réseau public une capacité supérieure à 2 100 mégawatts, en plus des centaines de stations micro-solaires et électro-solaires ».

IL a souligné que « les programmes comprennent également la mise ne place de lignes de transport d’électricité sur une longueur de 1900 km, indiquant que les investissements dans le total des projets s’élèvent à 500 billions de riyals iraniens ( le dollar = 42 mille riyals) ».

Source: Farsnews