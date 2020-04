Un expert irakien en sécurité, mettant l’accent sur la nécessité pour les forces de sécurité irakienne de rester vigilants face aux activités et plans militaires des États-Unis, a mis en garde contre l’entrée, en Irak, d’agents formés par les services d’espionnage américains et israéliens.

« Les forces de sécurité doivent rester vigilants quant aux projets et programmes militaires américains dans le pays », a averti Adnan al-Kanani.

« Les États-Unis envisagent de remplacer leurs militaires sur leurs bases en Irak par des agents formés par le Mossad et la CIA en vue de protéger les intérêts de Washington dans ce pays », a déclaré, au site irakien Al-Ahed, al-Kanani.

« Les États-Unis en profitant de récentes manifestations en Irak ont tenté de déclencher un conflit entre les différentes composantes irakiennes. Les forces de sécurité doivent rester vigilantes aux complets américains », a-t-il ajouté.

« Les forces politiques irakiennes sont incapables de prendre une décision politique contre les plans américains. Après l’adoption au Parlement d’une loi sur l’expulsion des militaires étrangères d’Irak, les États-Unis cherchent actuellement un moyen pour mener une action militaire dans ce pays », a-t-il poursuivi.

Alors que les pressions s’accentuent de plus en plus sur les États-Unis pour qu’ils retirent leurs militaires de Bagdad, Washington a retiré dans un geste de façade ses forces de quelques bases avant de les redéployer sur des bases encore plus importantes comme celle d’Aïn al-Asad dans la province d’al-Anbar en vue, d’une part, de les protéger contre les potentielles attaques des combattants de la Résistance irakienne, et de l’autre, de réorganiser ses forces dans ce pays.

Maintenir les forces US en Irak pour une décennie

Safa al-Aassam, un autre expert irakien des questions militaires a pour sa part averti que les États-Unis ont l’intention de maintenir leurs forces en Irak pour une autre décennie.

« Les forces américaines sont actuellement actives sur 4 bases militaires », a-t-il déclaré au site d’information irakien al-Maalomah.

« Les forces américaines comptent créer deux nouvelles bases militaires », a-t-il averti ajoutant : « Les forces américaines ont été retirées de certaines bases militaires en Irak avant d’être redéployées sur des bases encore plus importantes dans ce pays. »

« En effet, les États-Unis n’ont procédé à aucun retrait réel en Irak. Ils détiennent le contrôle total de l’espace aérien irakien », a-t-il souligné.

« Les forces américaines resteront sur 6 bases. Ni l’actuel ni le prochain gouvernement ne pourront les expulser », a déploré al-Aassam.

Source: Avec PressTV