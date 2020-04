Le haut-conseiller du commandant suprême des forces armées iraniennes, le major-général Yahya Rahim Safavi, a estimé que » les USA connaissent un choc traumatique dû au virus Corona paralysant ses institutions militaire et sécuritaire » .

S’exprimant lors d’une réunion du comité spécial chargé d’étudier les conséquences géopolitiques du virus Corona sur les équations mondiales et sur les politiques régionales, le général Safavi a rappelé la recommandation de l’armée américaine faite au Pentagone qui exige que l’armée doit être dans une situation de paix pour pouvoir surmonter la crise de Corona ».

Et d’ajouter : « sans doute certains mouvements et retraits des forces militaires américaines de l’Afghanistan et de l’Irak s’inscrivent dans ce contexte, en fait dans cette crise du Coronavirus, les USA ne sont pas seulement confrontés à un grave problème dans la gestion de la crise à l’intérieur du pays (idem pour les pays européens), mais ils connaissent également un choc traumatique au point de ne plus pouvoir gérer leurs politiques militaires et sécuritaires, ce qui les forcera à une remise en question d’un bon nombre leurs mesures sécuritaires et militaires aux niveaux régional et mondial ».

Et il a souligné que « le rôle stratégique des bases militaires américaines en Asie occidentale et orientale, risque de faiblir dans la période post-corona car ces bases deviendront un point faible et une menace pour les USA ».

Il a considéré que « les répercussions causées par le virus Coronavirus représentent l’une des raisons de l’évacuation des forces américaines de 5 bases sur 12 bases militaires en Irak, pour se redéployer dans les bases de Ain al-Assad et de Harir , sans compter leur retrait échelonné de l’Afghanistan », ajoutant, « certes, il existe d’autres facteurs très importants en Irak et en Afghanistan qui ont poussé les USA de prendre de telles décisions urgentes « .

Le général de division Safavi a affirmé que « le cessez-le-feu au Yémen est intervenu à la suite de la crise de Coronavirus qui a revelé la faiblesse des Saoudiens et de leurs alliés de contrôler de la crise , sans compter d’autres facteurs comme le renforcement du pouvoir du mouvement Ansarullah et de l’armée yéménite ».

Source: Farsnews