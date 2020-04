La crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus pourrait entraîner une déflation en ‘Israël’, selon le Fonds monétaire international, cité par l’agence financière Bloomberg.

‘Israël’, qui n’a pas connu de période de baisse des prix depuis 2016, pourrait voir une diminution de 1,9% des coûts à la consommation cette année, la plus forte de toutes les prévisions publiées mardi dans les perspectives économiques actualisées du FMI.

Avec un taux d’intérêt directeur de 0,1% après une récente baisse, les perspectives définissent les défis auxquels ‘Israël’ sera probablement confronté une fois qu’il sera capable de dépasser le pire de la pandémie.

« S’il y a toujours une inflation négative, cela pourrait aggraver la crise et rendre la sortie plus difficile », a déclaré Rafi Gozlan, économiste en chef pour Israel Brokerage and Investments Ltd. à Tel-Aviv, rapporte le site israélien i24.

‘Israël’ a dû faire face à une forte inflation bien avant que le coronavirus n’interrompe l’économie, et les banquiers avertissent maintenant que la chute de la demande entraînera une nouvelle baisse des prix à la consommation.

Le chômage a augmenté pendant la pandémie – de moins de 4% à plus de 25% – et des centaines de milliers de personnes pourraient encore rester sans emploi à la fin de l’année.

Source: Médias israéliens