CNN a révélé des images de corps entassés dans une unité de stockage réfrigérée ainsi que dans une chambre inoccupée dans un hôpital de Détroit. Le personnel a avoué être complètement débordé.

Face à la pandémie de Covid-19, certains hôpitaux se retrouvent rapidement en manque de moyens et doivent recourir à des solutions extrêmes. Cela a été le cas début avril à l’hôpital Sinai-Grace de Détroit, dans le Michigan, où le service des urgences a empilé des cadavres dans une petite pièce réfrigérée et dans une chambre inoccupée.

Les photos ont été envoyées par un urgentiste à CNN. La chaîne a ensuite obtenu des explications de la part de deux autres employés du même service. «C’est parce nous n’avions pas encore nos congélateurs externes», confie l’un d’eux, ajoutant que la morgue ne fonctionne pas la nuit et ne peut donc venir chercher les corps.

«Les corps sont empilés à même le sol. Il n’y a pas de monte-charge pour aider à les placer sur les étagères», raconte l’autre. Les employés affirment qu’au début du mois d’avril, le service des urgences de leur hôpital traitait entre 100 et 130 patients simultanément, soit le plus gros volume jamais atteint pour le personnel, en plus des périodes de travail de 12 heures.

La direction réagit

«Les patients qui décèdent dans notre hôpital sont traités avec respect et dignité lorsqu’ils sont sur le site en attendant d’être récupérés de manière appropriée», a indiqué à CNN le porte-parole de l’établissement, annonçant que des mesures allaient être prises pour gérer les problèmes de capacité liés au Covid-19.

Samedi 11 avril, des congélateurs mobiles avaient été disposés sur le parking de l’hôpital, tandis que le nombre de patients pris en charge était descendu à environ 50. La situation était ainsi devenue beaucoup plus gérable pour les soignants. La direction a déclaré se concentrer désormais sur l’accroissement de son personnel infirmier.

Les États-Unis sont toujours le pays le plus touché par la pandémie, selon le bilan du 13 mars, avec 20.465 morts et 568.176 cas. L’État de New York compte à lui seul près de la moitié des décès, mais «le pire de la crise est passé», selon son gouverneur, Andrew Cuomo.

