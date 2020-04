La Russie a dénoncé mercredi « l’approche très égoïste » des Etats-Unis face à la pandémie de coronavirus après la suspension de la contribution américaine à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), annoncée le 15 avril par Donald Trump.

« L’annonce faite par Washington de la suspension du financement de l’OMS nous semble très alarmante. C’est une manifestation de l’approche très égoïste des autorités américaines face à ce qui se passe dans le monde », a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov à l’agence de presse publique TASS.

« Un tel coup porté à cette organisation au moment où elle est, à bien des égards, observée par la communauté internationale est une démarche qui mérite d’être dénoncée et condamnée », a-t-il ajouté.

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a de son côté estimé que la décision du président américain montre que les Etats-Unis ont toujours besoin « d’accuser quelqu’un ».

Les Etats-Unis, premier bailleur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avec plus de 400 millions de dollars par an, vont arrêter de la financer le temps d’évaluer son rôle « dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus », a déclaré dans la nuit de mardi à mercredi le président américain.

Il a reproché à l’agence de l’ONU de s’être alignée sur les positions de la Chine, accusée par Washington d’avoir initialement caché la gravité du virus lorsqu’il y a fait son apparition en décembre.

Alors que la polémique montait, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait dénoncé mardi les « tentatives de politiser le sujet du coronavirus ».

« Quiconque connaît la chronologie des faits, les déclarations et décisions que l’OMS a prises sera convaincu que l’organisation a agi efficacement », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Source: AFP