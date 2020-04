Une étude publiée le 8 avril par la revue universitaire de renommée mondiale, PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) en arrive à des conclusions surprenantes sur les origines du nouveau coronavirus.

Intitulée « Analyse du réseau phylogénétique des génomes du SARS-CoV-2 », et co-écrite par des universitaires britanniques dont le Dr Peter Forster de l’Université de Cambridge, elle a été réalisée sur des données d’échantillons prélevés à travers le monde entre le 24 décembre 2019 et le 4 mars 2020.

Les trois types

En fonction de l’évolution du virus, elle l’a classé en trois types (A, B et C).

Le premier de type A est le plus proche des virus extraits de la chauve-souris et du pangolin, celui que les chercheurs appellent « la racine de l’épidémie».

Alors que le B est dérivé de A, séparé par deux mutations, et le C, est à son tour une «fille» de B, suggère l’étude.

A, le plus fréquent aux USA

Or il s’avère que le type A a été le plus fréquemment identifié chez les patients infectés aux États-Unis et en Australie et non pas en Chine comme cela aurait dû l’être, étant donné qu’elle a été le foyer de l’épidémie.

« Forster et ses collègues ont découvert que le type de COVID-19 le plus proche de celui découvert chez les chauves-souris – le type «A», le «génome d’origine du virus humain» – était présent à Wuhan, mais ce n’était étonnamment pas le type de virus prédominant de la ville. Des versions mutées de «A» ont été observées chez des Américains qui auraient vécu à Wuhan, et un grand nombre de virus de type A ont été découverts chez des patients américains et australiens », peut-on lire dans l’étude publiée sur plusieurs sites dont Eurekalert et le britannique Metro.

En revanche, les souches de type B sont principalement présentes en Chine et en Asie de l’est. Et celles qui se disséminent à grande échelle en Europe sont celles du type C.

En d’autres termes, ce sont les USA et l’Australie qui devraient être soupçonnés d’avoir été le foyer de ce virus.

La propagation depuis septembre

L’analyse suggère également que l’une des premières introductions du virus en Italie s’est produite par la première infection allemande documentée le 27 janvier.

Une autre voie d’infection italienne précoce est liée au groupe de Singapour, qui est absent de l’échantillon du continent chinois de l’étude, mais est visible à Singapour, à Hong Kong et en Corée du Sud.

Depuis la réalisation de l’étude PNAS d’aujourd’hui, l’équipe de recherche a étendu son analyse à 1 001 génomes viraux. Bien qu’il n’ait pas encore été évalué par des pairs, Forster dit que les derniers travaux suggèrent que la première infection et la propagation chez l’homme de COVID-19 s’est produite entre la mi-septembre et le début décembre.

Les scientifiques affirment que leurs méthodes pourraient être appliquées au tout dernier séquençage du génome du coronavirus pour aider à prédire les futurs points chauds mondiaux de la transmission et de la flambée des maladies.

Sources: traduit à partir de Eurekalert et Metro

Source: Divers