La pandémie de Covid-19 a franchi, jeudi 16 avril, un nouveau seuil, avec plus de 140.000 morts recensés dans le monde dont plus de 32.000 aux Etats-Unis.

Plus de 2.135.410 cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont au mois 141.127 décès, selon un comptage de l’AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis paient le plus lourd tribut, avec près de 33.000 décès pour 667.800 cas de Covid-19.

Suivent l’Italie (avec 22.170 morts), l’Espagne (19.130), la France (17.920) et le Royaume-Uni (13.729).

La Belgique, qui revendique une « transparence maximale » sur la situation dans les maisons de retraite, affiche une des plus fortes mortalités en Europe (4.857 décès pour une population de 11,5 millions d’habitants).

Brésil: ministre limogé

Le populaire ministre de la Santé du Brésil, Luiz Henrique Mandetta, a annoncé sur Twitter qu’il avait été limogé par le président Jair Bolsonaro, avec qui il avait de profondes divergences sur la lutte contre la pandémie de coronavirus.

« Le remède ne peut pas avoir d’effets collatéraux plus nocifs que la maladie », a expliqué le chef de l’Etat, réitérant que la préservation des emplois était pour lui une priorité.

Déconfinements progressifs

La Suisse a annoncé un déconfinement « lent » et « progressif » à compter du 27 avril, tandis que l’Allemagne compte rouvrir prochainement certains magasins et, à partir du 4 mai, écoles et lycées.

L’Afrique du Sud a autorisé la reprise partielle des activités minières.

USA: manifs anti-confinement

Le confinement face au coronavirus est difficilement supportable pour certains Américains qui ont manifesté cette semaine contre les mesures de distanciation sociale et en soutien de Donald Trump, pour qui il est temps de faire « redémarrer l’Amérique ».

Plusieurs dizaines d’opposants aux mesures de quarantaine se sont retrouvés jeudi devant le Capitole de Richmond, siège du gouvernement de l’Etat de Virginie.

Ils protestaient contre la prolongation jusqu’au 8 mai d’un décret d’urgence sanitaire qui a fermé de nombreux commerces et interdit les rassemblements de plus de dix personnes.

La veille, environ 3.000 personnes avaient manifesté en voiture à Lansing, la capitale de l’Etat du Michigan, défiant le décret de confinement émis par la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer.

Plusieurs centaines de personnes se sont ensuite rassemblées devant le siège du gouvernement local, arborant des pancartes « Mettez fin au confinement », « Nous voulons travailler » ou « Vivre libre ou mourir ».

Des groupes portant armes automatiques et gilets pare-balles étaient mêlés aux familles venues protester contre les mesures jugées trop restrictives mises en place jusqu’au 30 avril.

Ils fustigeaient notamment la fermeture des commerces considérés comme « non-essentiels », qui ont plongé propriétaires et salariés de ces magasins dans la crise.

Ailleurs dans le pays, des manifestations pour mettre fin au confinement ont eu lieu ces derniers jours en Caroline du Sud, dans le Kentucky ou dans l’Ohio. D’autres rassemblements sont prévus samedi à Concord (New Hampshire) et à Austin (Texas).

Plus de 4,4 milliards de confinés

Plus de 4,4 milliards de personnes, soit près de 57% de la population mondiale, sont appelées ou contraintes par leurs autorités à rester chez elles, selon un comptage réalisé jeudi à partir d’une base de données de l’AFP. Près de 110 pays ou territoires sont concernés.

Le confinement est prolongé jusqu’au 15 mai dans l’Etat de New York (Etats-Unis) et d’au moins trois semaines au Royaume-Uni.

Le gouvernement japonais a étendu l’état d’urgence à l’ensemble de l’archipel nippon.

Un choc pétrolier d’ampleur planétaire

Le marché pétrolier subit « un choc historique, brutal, extrême et d’ampleur planétaire », a estimé l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) qui prévoit un effondrement « historique » de la demande mondiale de pétrole en 2020.

Appel à la rescousse financière

Le maire de New York a lancé un appel à l’aide à Donald Trump, enjoignant le président américain de débloquer des milliards de dollars pour aider la capitale financière américaine à surmonter la crise.

Le G7 se coordonne

Les dirigeants du G7 se sont engagés à travailler ensemble à la réouverture de leurs économies.

L’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) a appelé à renforcer l’aide publique aux pays en développement les plus touchés par l’épidémie.

Des canons à neige pour désinfecter

Tous les moyens sont bons pour lutter contre la maladie Covid-19 et l’entreprise autrichienne DAKA propose depuis jeudi un moyen original de désinfecter les grands volumes: le canon à neige.

DAKA entend utiliser le canon à neige, associé à cinq vaporisateurs de plus petite taille, pour répandre efficacement le désinfectant dans les endroits où il existe un risque d’infection au nouveau coronavirus, comme les maisons de retraite, les gares ou les pharmacies.

Traçage et port du masque

La Norvège, un des premiers pays d’Europe à alléger les mesures de confinement, a lancé une nouvelle application mobile de traçage.

Les Polonais sont désormais obligés de se couvrir le nez et la bouche dans l’espace public, avec un masque ou un foulard.

Un masque gratuit pour chaque résident… à Monaco

Le gouvernement de Monaco a annoncé jeudi qu’il allait « distribuer gratuitement des masques à tous les résidents », soit 38.000 personnes, pour lutter contre l’épidémie de coronavirus et préparer un futur déconfinement.

