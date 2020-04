Le renseignement américain a informé en novembre dernier les dirigeants israéliens et l’Otan d’une épidémie due au coronavirus à Wuhan, alors que les informations officielles sur la flambée de la maladie, plus tard baptisée Covid-19, n’ont été publiées par la Chine qu’en décembre, relate le Times of Israel.

Le début d’une épidémie due à un coronavirus en Chine n’était pas un secret pour les services secrets américains dès le mois de novembre, a annoncé The Times of Israel.

Selon le journal, l’administration Trump n’a pas été intéressée par ces informations, mais Washington les a transmises à ses alliés de l’Otan et à « Israël ».

Plus tard, en novembre, le commandement de l’armée israélienne aurait étudié la possibilité de la propagation du virus dans la région et les effets qu’elle pourrait avoir sur « Israël » et les pays voisins. Le ministre israélien de la Santé publique aurait lui aussi été mis au courant de cette épidémie, mais il «n’a rien fait», note le Times of Israel.

Des informations «sans intérêt» pour Trump?

La chaîne de télévision ABC avait précédemment annoncé que le National Center for Medical Intelligence (NCMI) de l’armée américaine avait informé la Maison-Blanche de la menace de propagation du virus à la fin de l’automne.

Les services secrets américains auraient obtenu des informations sur une nouvelle maladie à Wuhan à la mi-novembre en analysant des données interceptées et des images satellite. Les services secrets auraient estimé que l’épidémie serait un «événement catastrophique», d’après la chaîne.

Donald Trump a pour sa part qualifié ces informations de fausses. Selon le Président, ABC savait qu’elle avait tort «au moment de la publication de cette fausse histoire».

Source: Sputnik