Les médias israéliens ont rapporté vendredi soir qu’une patrouille de l’armée israélienne avait constaté une faille dans la barrière frontalière de la région de Haute Galilée sans pour autant détecter quoique ce soit d’anormal ».

Selon le correspondant d’Al-Manar au sud du Liban « des équipes techniques de l’armée ennemie se sont rendus sur les lieux pour réparer la barrière frontalière de la colonie de Metulla ».

Cela dit, le média central militaire du Hezbollah a nié « tout ce qui a circulé sur les réseaux sociaux concernant un acte commis par la résistance islamique dans le sud du Liban ».

Le média central du Hezbollah a affirmé que « cette information est totalement fausse », espérant qu' »elle ne sera pas diffusée ».

Par ailleurs, quatre obus ont été entendus juste en face du village d’Al-Bustan-Yarin dans la zone frontalière avec la Palestine occupée, provenant de Barqat Richa , située à l’intérieur de la bande occupée, a rapporté ANI.

L’agence libanaise a également déclaré: » depuis huit heures ce soir, les forces de l’ennemi israélien ont lancé un certain nombre de bombes lumineuses au-dessus de la banlieue est-sud de la ville de Mays al-Jabal. Alors qu’au même moment, des explosions se faisaient entendre dans la région, en provenance du côté palestinien , et plus tard les forces ennemies ont lancé 6 bombes lumineuses sur Mays al-Jabal sans compter que des blindés israéliens circulaient à la frontière à Karm al-Sharqi ».

Source: Al-Manar