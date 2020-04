Le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh a exprimé plusieurs requêtes auxquelles l’entité sioniste doit répondre pour que son mouvement entame des négociations pour libérer les quatre israéliens qu’il détient à Gaza.

‘Israël’ doit libérer tous les prisonniers malades, les enfants prisonniers, les prisonniers âgés, y compris ceux qui avaient déjà été libérés lors d’un accord d’échange contre un soldat israélien en 2011, a affirmé M.Haniyeh lors d’une interview accordée vendredi soir à la chaîne de télévision Al-Arabi et rapporté par la chaine iranienne arabophone AlAlam.

« Les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, avaient réussi en 2014 à capturer 4 soldats sionistes et sont prêts à entamer des négociations indirectes avec l’occupation israélienne », a-t-il affirmé.

Haniyeh a déclaré que l’initiative proposée par le chef du Hamas à Gaza, Yehya al-Sinwar, réflète la position unifiée du mouvement et de sa direction centrale, réitérant que « nous sommes prêts à entamer un cycle de négociations indirectes pour conclure un accord d’échange, dans le contexte de la situation humanitaire ».

Et de souligner : « si les dirigeants de l’ennemi (israélien) sont sérieux pour parvenir à un accord, nous sommes également prêts à cela dans le but de libérer nos détenus ».

« La question des prisonniers n’est pas celle du Hamas, mais plutôt une des causes du peuple palestinien et du monde libre », a-t-il fait savoir.

M.Haniyeh a en outre tenu l’occupation responsable de la vie et de la santé des prisonniers palestiniens et arabes dans les geôles de l’occupation sur fond de la propagation de la pandémie du coronavirus.

Les détenus en Arabie

S’agissant des détenus palestiniens en Arabie, M.Haniyeh a regretté que « cette question contredit toutes les normes arabes envers la question palestinienne.»

« La détention de plus de 60 Palestiniens dans les geôles saoudiennes parce qu’ils apportent uniquement un soutien à leur peuple est très regrettable », a-t-il dit.

Et d’ajouter : « j’ai envoyé plus d’un message au roi saoudien, et nous avons parlé avec des institutions spécialisées et des médiateurs internationaux afin de clore ce dossier, et nous le suivons toujours ».

« Malheureusement, ils ont été traduits en justice pour opération au sein d’une entité terroriste! (…) Nous attendons avec impatience de clore ce dossier, de renouer des relations positives avec le Royaume d’Arabie saoudite et de parvenir à la libération de tous les détenus palestiniens en Arabie saoudite, en particulier à l’approche du mois béni du Ramadan ».