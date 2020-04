L’hôpital spécialisé pour les émirs saoudiens serait débordé par les cas contaminés par le nouveau coronavirus, et dont le chiffre réel dépasserait celui annoncé par les médias américains.

C’est ce qu’a révélé le site Ahed Jadid sur sa page Twitter, suivi par deux millions d’abonnés pour ses informations inédites et crédibles sur l’Arabie saoudite.

« Le nombre des émirs infectés par le nouveau coronavirus dépasse de loin celui qui avait été annoncé par le New York Times », a-t-il posté le 17 avril.

Et de poursuivre : « De même, l’hôpital spécialisé de Jeddah, réservé aux émirs ne peut plus accueillir de nouveaux cas et deux hôtels leur ont été loués. L’un d’entre eux est le Movenpick et l’autre je ne connais pas le nom »,

Le NYT avait fait état de 150 princes saoudiens infectés dont le prince de Riyad et le membre de l’organisme d’allégeance Fayçal ben Bandar qui serait dans un état critique.

Selon le plus récent décompte officiel, 1132 nouvelles contaminations ont été annoncées ce 18 avril, selon CNN. Le chiffre total s’élevant désormais à 8274. Le ministère de la santé saoudien a fait état de 92 décès, dont 5 signalés ce samedi.