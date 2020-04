«La Chine et l’Algérie khawa khawa [sont frères, ndlr] toujours solidaires et unies dans la lutte!», a publié l’ambassade de Chine à Alger sur sa page Facebook pour commenter l’arrivée d’une médicale chinoise d’un million de masques, de respirateurs et de tests du Covid-19 dans le pays.

L’Algérie a reçu mardi 21 avril une nouvelle aide médicale de la Chine acheminée par Il-76 de l’Armée de l’air algérienne, indique un communiqué du ministère algérien de la Défense nationale dont Sputnik a eu une copie. Sur son compte Facebook, l’ambassade de Chine à Alger a annoncé l’arrivée de ce don, accompagné du célèbre slogan scandé par les Algériens pendant plus d’une année de manifestations pacifiques ayant conduit à un changement de pouvoir. Une brève formule qui célèbre «l’union» entre le peuple et son armée.

«La Chine et l’Algérie khawa khawa [sont frères, ndlr] toujours solidaires et unies dans la lutte!», écrit la représentation diplomatique chinoise.

Du 22 février 2019 jusqu’au début du confinement, en raison de l’épidémie du Covid-19 en Algérie, des millions d’Algériens ont scandé lors des manifestations qui ont abouti à la chute de l’ex-Président Abdelaziz Bouteflika «Deich Chaâb khawa khawa [l’Armée et le Peuple sont des frères, ndlr]».

«Un avenir rayonnant»

Le message de l’ambassade de Chine informe que ce don de 20 tonnes contient un million de masques, des respirateurs artificiels et des tests de dépistage du coronavirus.

Sur le tarmac de l’aéroport d’Alger, le Premier ministre algérien Abdelaziz Djerad a salué en la présence de l’ambassadeur de Chine en Algérie «la profondeur des relations de fraternité entre les deux pays», exprimant ses sincères remerciements «au Premier ministre chinois» pour cette aide. «Les relations entre les deux pays ont eu un passé glorieux, elles sont actuellement solides et elles auront un avenir rayonnant», a-t-il souligné.

Source: Sputnik