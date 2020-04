Le secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, a affirmé que « grâce aux efforts du gouvernement, du ministère de la Santé , des gens à respecter les procédures et les mesures ordonnées par l’Etat libanais, notre situation au Liban contre le Coronavirus est satisfaisante ».

Dans un discours télevisé prononcé à l’occasion de l’arrivée du mois béni du Ramadan, sayyed Hassan Nasrallah a souligné: « Nous devons continuer à respecter les procédures, et avec la patience, nous pouvons vaincre contre le coronavirus », notant que « faire face à ce virus, respecter les procédures pour empêcher sa propagation sont un devoir ».

Et de poursuivre : « la patience- c’est-à-dire la capacité d’endurance face à la faim, à la soif, à la maladie, voire la résistance contre l’ennemi- est une arme redoutable et efficace… elle est l’un des pilier de l’Islam, et le messager de Dieu, notre prophète Mohammad, a toujours insisté de s’armer de patience pour affronter les défis quelsqu’ils soient ».

« Justement, le jeûne durant le mois de Ramadan nous offre cette occasion divine d’éduquer notre âme à s’armer de Patience, à vaincre ses pulsions, à se doter de sagesse.. »a-t-il indiqué.

Sayyed Hassan Nasrallah a évoqué la question de l’observation du jeûne durant le mois de Ramadan dans le contexte de la propagation du Coronavirus: « La fatwa générale pour le mois de Ramadan est le jeûne. Il s’agit d’un devoir religieux, une obligation que les musulmans sont tenus de respecter avec ou sans les épidémies, sauf pour les cas particuliers et exceptionnels connus ».

Source: AlManar