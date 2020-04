La Chine a annoncé jeudi qu’elle verserait 30 millions de dollars supplémentaires (28 millions d’euros) à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une décision qui intervient quelques jours après le désengagement américain dans l’institution.

« Cela servira notamment à la prévention et au contrôle de l’épidémie de Covid-19 et à soutenir le développement des systèmes de santé dans les pays en développement », a déclaré Geng Shuang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Les Etats-Unis ont suspendu en début de semaine dernière leur financement de l’OMS, dénonçant en particulier ses prises de position à ses yeux trop favorables à Pékin.

Le président américain Donald Trump avait également dénoncé la « mauvaise gestion » par l’organisation internationale basée à Genève (Suisse) de la pandémie liée au nouveau coronavirus.

« Soutenir l’OMS à un moment critique de la lutte mondiale contre l’épidémie, c’est défendre les idéaux et les principes du multilatéralisme et défendre le statut et l’autorité des Nations Unies », a déclaré Geng Shuang lors d’un point presse régulier.

Il a assuré que la Chine avait déjà versé 20 millions de dollars (19 millions d’euros) à l’institution, un chiffre qui semble faire référence à un don effectué au mois de mars.

En suspendant le financement de son pays, Donald Trump avait estimé que son pays avait le devoir de réclamer des comptes.

« Si l’OMS avait fait son travail et envoyé des experts médicaux en Chine pour étudier objectivement la situation sur le terrain, l’épidémie aurait pu être endiguée à sa source avec très peu de morts », avait-il avancé.

Après le désengagement américain, Pékin avait accusé l’administration Trump de « miner la coopération internationale » contre le Covid-19 et exhorté Washington à « assumer sérieusement ses responsabilités et obligations. »

Source: AFP