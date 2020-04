Le magazine américain The National Interest met en garde Donald Trump contre la puissance balistique du Corps des gardiens de la Révolution islamique.

« Une note à l’adresse de Donald Trump: les forces navales du CGRI (Corps des gardiens de la Révolution islamique) possèdent des missiles plus meurtriers », voici le titre d’un article qui a paru dans le numéro du jeudi 23 avril du magazine bimensuel américain The National Interest.

« Des vedettes armées appartenant à la Marine du Corps des gardiens de la Révolution islamique « harcèlent » d’habitude la Marine américaine et les navires alliés dans le golfe Persique, en particulier dans le détroit stratégique d’Hormuz. Maintenant, ces bateaux sont équipés de missiles volants. Selon le commandant de la Force navale du CGRI, le contre-amiral Alireza Tangsiri, le Corps des gardiens de la Révolution islamique possède maintenant des missiles antinavires d’une portée pouvant aller jusqu’à 430 milles. Disposer de tels missiles, cela pourrait avoir des conséquences sur les tensions dans la région du Golfe [Persique, NDLR] », indique The National Interest.

Le magazine a ensuite repris les allégations du CentCom concernant le « harcèlement » des navires américains par la Marine iranienne.

« À la mi-avril 2020, les bateaux du CGRI ont navigué dangereusement près d’un groupe de navires de la Marine américaine et de la Garde côtière américaine. Onze vedettes d’assaut iraniennes ont fait à plusieurs reprises des manœuvres « dangereuses » et « harcelantes » près de l’USS Lewis B. Puller, de l’USS Paul Hamilton, de l’USS Firebolt, de l’USS Sirocco, de l’USCGC Wrangell et de l’USCGC Maui tandis que les navires américains menaient des opérations d’intégration conjointe avec des hélicoptères d’attaque d’l’US Army AH-64E Apache dans les eaux internationales du nord du golfe Persique. Puller est un navire avec un grand pont d’envol. Hamilton est un destroyer lance-missiles. Firebolt et Sirocco sont des bateaux de patrouille. Wrangell et Maui sont des bateaux de la Garde côtière. L’équipage tactique de Puller s’entraînait à déployer des Apaches pour frapper des petites embarcations », à en croire de The National Interest.

Le magazine continue : « Le 22 avril 2020, le président américain Donald Trump a écrit sur Twitter qu’il autorisait la Marine à « abattre et détruire » des bateaux iraniens qui « harcèlent » les navires américains. Trump n’a cependant pas officiellement demandé à la Marine de modifier ses règles d’engagement ».

The National Interest de conclure : « Des missiles à plus longue portée pourraient rendre le CGRI plus dangereux en temps de guerre ».

Source: PressTV