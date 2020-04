L’Europe n’a pas le droit de nous imposer sa perception et sa fausse interprétation de la résolution 2231, a tweeté ce vendredi 24 avril le chef de la diplomatie iranien Mohamad Javad Zarif, en commentant les récentes positions européennes qui ont condamné le lancement du premier satellite iranien Nour-1.

Selon lui, les positions européennes sont dues aux pressions américaines.

« Les Etats-Unis n’ont eu de cesse de faire pression sur tout le monde au sujet de la résolution du Conseil de sécurité 2231 depuis 2017 et l’Europe leur obéit », a-t-il déploré sur sa page Twitter.

Et de poursuivre : « Ni l’Europe ni les Etats-Unis ne peuvent parler à l’Iran à la base d’une mauvaise interprétation de la résolution 2231 ».

M. Zarif a rappelé que son pays « ne possède pas d’arme atomique ni ne compte posséder ce genre d’armes horribles ».

Il a conclu avec ironie: «Devinez qui en possède », en postant en bas de son tweet des extraits de presse rapportant les déclarations des présidents américains et français Donald Trump et Emmanuel Macron et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans lesquelles ils défendent leur possession de l’arme nucléaire.

Le mercredi 22 avril, l’Iran a lancé son premier satellite militaire qui a orbité avec succès à 450 km de la terre . Les responsables américains ont dénoncé cette démarche sous prétexte qu’il viole la résolution 2231 qui proscrit à l’Iran l’usage de missiles balistiques avec des têtes nucléaires.

Pour les responsables iraniens, comme leur pays ne dispose pas un programme militaire atomique , ils ne sont pas concernés par cette résolution qui est d’après eux interprétée arbitrairement par les occidentaux.

Double poids des occidentaux

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a lui aussi répliqué aux condamnations du lancement du satellite.

« Le développement des sciences et des technologies notamment dans le domaine spatial est un droit légitime pour le peuple iranien », a affirmé Abbas Moussaoui assurant qu’aucune résolution n’empêche l’Iran de lancer un satellite dans l’espace.

Estimant que satellite Nour a été conçu pour « des objectifs pacifiques dans le cadre de la politique iranienne de défense », il a taxé les déclarations américains selon lesquelles le lancement du satellite viole la résolution 2231, « d’ingérence qui n’aura aucun impact sur le peuple iranien ».

M. Moussaoui a également condamné la position de l’Allemagne se disant étonné alors que Berlin s’exprime de la sorte alors qu’elle s’emploie pour s’acquérir des avions de combat porteurs de bombes nucléaires.

« Cette politique de double poids et mesure menace non seulement l’Europe mais le monde entier », a-t-il conclu.