La province de Deir Ezzor dans le nord-est syrien est depuis le début du mois d’avril le théâtre d’opérations qui visent les forces américaines qui occupent le nord-est de la Syrie. Trois selon plusieurs sources médiatiques.

Elles visent en même temps leurs collaborateurs kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS), lorsqu’ils les accompagnent. Mais parfois, elles frappent ces derniers séparément.

Le dimanche 26 avril, un attentat a été perpétré contre Fawwaz al-Kraydi, le commandant général de la sécurité interne kurde Asayesh. L’engin piégé qui a visé sa voiture sur la route menant à la localité Jadida Bakarat au sud-est de Deir Ezzor l’a tué sur le champ.

Ce mardi, la télévision iranienne arabophone al-Alam a rendu compte d’un engin piégé qui a visé un véhicule militaire des FDS à proximité du village al-Ozbat, dans la province de Deir Ezzor. La télévision n’a pas précisé s’il y a eu des victimes, ni la date de l’opération.

Le samedi le samedi 25 avril, ce sont deux militaires américains qui ont disparu dans la province de Deir Ezzor, après une attaque perpétrée contre leur Hammer.

Alors qu’il se dirigeait depuis le champ pétrolier al-Omar vers celui d’Al-Tanak, dans la province nord-est de Deir Ezzor, il a fait l’objet d’une attaque armée au moyen de mitrailleuses et d’obus de mortier, ont précisé des sources locales.

Le véhicule a été entièrement brûlé et lorsque des renforts américains sont arrivés sur le lieu de l’attaque, les deux militaires américains qui étaient à son bord avaient disparu. Il s’agirait selon le site d’information syrien Syria-scope du sergent de la marine américaine Brandon et du soldat Michael. Depuis, le ciel de Deir Ezzor est le théâtre de vols intensifs d’avions de chasse et de drones de reconnaissance de la Coalition.

Cette attaque a été démentie le porte-parole de la coalition le colonel Myles Caggins qui a sur sa page Twitter violemment critiqué l’agence syrienne officielle Sana.

Sachant que les Américains n’avaient pas non plus reconnu les deux attaques précédentes perpétrées contre leurs troupes depuis le début de ce mois-ci. Le Pentagone étant soupçonné de vouloir cacher ses pertes en Syrie.

La première a eu lieu le 5 avril dans la localité de Sour, dans la province de Deir Ezzor. Une embuscade aux obus RPG a coûté la vie à un officier américain et à deux éléments des FDS.

L’officier américain serait le général Donald qui était responsable des descentes aériennes dans le champ pétrolier al-Jafrat.

Dans la seconde opération qui a eu lieu dans la région Rowyched, toujours dans la même province, c’est un convoi américain qui a été pris pour cible. Les médias syriens n’ont pas signalé s’il y a eu des tués et des blessés.

Selon le journal libanais al-Akhbar, la situation dans la zone occupée par les FDS est devenue chaotique sur le plan sécuritaire. Ceci serait dû en partie à la hausse des attentats perpétrés par Daech.

Ce dernier avait revendiqué la mort d’un responsable des FDS, Hamad al-Cheikh, le jeudi 23 avril dernier. Il avait été désigné comme le président de la société District Sadcob pour les produits pétroliers.

Mais des observateurs soupçonnent l’entrée en action d’un autre acteur qui serait lié au pouvoir syrien selon lequel la présence des forces américaines dans le nord-est syrien est illégitime. De même que la collaboration des FDS avec elles. Sans oublier certains groupes proches de la Turquie qui pourraient très bien vouloir liquider les dirigeants kurdes syriens.

