« Selon l’accord avec le ministère iranien de la Santé, l’autorisation de l’exportation des premiers kits sérologiques sera donnée et cette semaine, la première cargaison de ses kits sera exportée », a déclaré le vice-président iranien chargé des affaires scientifiques et technologiques.

Soulignant, lors de sa réunion avec le président iranien, les chefs et les directeurs des parcs technologiques et scientifiques et des sociétés à bases de connaissance, que ces parcs font parties de l’écosystème de science et de technologie, Sorena Sattari, le vice-président iranien chargé de la science, a annoncé que l’innovation se montre dans les moments de crise et « nous sommes arrivés à un point du fait que nous pouvons exporter nos produits dans le domaine de la lutte contre le Coronavirus ».

« Avant la pandémie du Coronavirus, certains de ces produits, tels que l’appareil de mesure de température et l’ICU (équipements aux soins intensifs), n’étaient pas fabriqués dans le pays mais nous sommes désormais autosuffisants dans leur fabrication », a-t-il ajouté.

