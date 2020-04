La 35e flotte des forces navales de l’Armée populaire de Libération (APL) a quitté mardi Zhoushan, ville portuaire de la province chinoise du Zhejiang (est), pour escorter les navires civils dans le golfe d’Aden et les eaux au large de la Somalie.

Composée du destroyer à missiles guidés Taiyuan, de la frégate lance-missile Jingzhou, et du navire d’approvisionnement Chaohu, la flotte compte plus de 690 officiers et soldats, des dizaines de soldats des opérations spéciales et deux hélicoptères embarqués.

C’est la première fois que le Taiyuan et le Jingzhou mènent une mission d’escorte dans le golfe d’Aden.

Les forces navales ont commencé en décembre 2008 à conduire les missions d’escorte dans le golfe d’Aden et les eaux au large de la Somalie.

Source: French.xinhuanet