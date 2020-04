Tandis que de nombreux pays à travers le monde continuent de lutter contre la pandémie, certains pays dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud sont parvenus à la maîtriser, du moins pour l’instant, indiquent des spécialistes cités par CNBC.

Cela signifie que l’Asie contrôle la propagation du virus de manière plus efficace que l’Europe et les États-Unis, a déclaré Tapas Strickland, directeur de l’économie et des marchés à la National Australia Bank, cité par la chaîne.

Ceci permet à ces pays de relancer leur économie, a annoncé Kathy Lien, directrice générale de la stratégie de change chez BK Asset Management.

Ils «devancent les États-Unis en termes de reprise économique, ce qui devrait être extrêmement positif pour leur monnaie», a-t-elle ajouté. Les investisseurs reprennent confiance, leur devise sont donc en croissance.

Renforcement des devises

Par rapport à sa chute à la mi-mars, le dollar australien a bondi de 11,4%. Actuellement, l’Australie compte moins d’une dizaine de cas de contamination par jour, d’où un assouplissement de certaines restrictions.

Quant au dollar néo-zélandais, il a gagné environ 6,4% pour dépasser un taux de change à 0,60 dollar à la mi-mars. La même tendance s’applique au won coréen, lequel s’est affaibli début mars et a augmenté de près de 5% vers la mi-avril à mesure que les cas diminuaient.

Source: Sputnik